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Posted 24 октября, 09:45

Published 24 октября, 09:45

Modified 24 октября, 09:47

Updated 24 октября, 09:47

Умерший одиннадцатиклассник в Екатеринбурге был на учете у психиатра

Умерший одиннадцатиклассник в Екатеринбурге был на учете у психиатра

24 октября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Стали известны подробности о подростке из Екатеринбурга, который покончил с собой.

По словам очевидца, у подростка, совершившего суицид, были проблемы со здоровьем, а также он состоял на учете у психиатра, пишет Ура.ру.

Сообщается, что перед смертью он отправил однокласснице сообщение, в котором упомянул название популярной компьютерной игры, а также пожаловался на жизнь. По факту его гибели возбуждено дело по доведению до самоубийства.

Напомним, школьника нашли мертвым 23 октября 2024 года около лицея №173, где он учился. Известно, что его травили в школе.

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