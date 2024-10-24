Умерший одиннадцатиклассник в Екатеринбурге был на учете у психиатра

Posted 24 октября, 09:45
Published 24 октября, 09:45
Modified 24 октября, 09:47
Updated 24 октября, 09:47
По словам очевидца, у подростка, совершившего суицид, были проблемы со здоровьем, а также он состоял на учете у психиатра, пишет Ура.ру.
Сообщается, что перед смертью он отправил однокласснице сообщение, в котором упомянул название популярной компьютерной игры, а также пожаловался на жизнь. По факту его гибели возбуждено дело по доведению до самоубийства.
Напомним, школьника нашли мертвым 23 октября 2024 года около лицея №173, где он учился. Известно, что его травили в школе.