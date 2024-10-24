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Posted 24 октября, 12:48

Published 24 октября, 12:48

Modified 24 октября, 12:50

Updated 24 октября, 12:50

В Екатеринбурге масло продается по 600 рублей

В Екатеринбурге масло продается по 600 рублей

24 октября 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сильно подорожало масло. Самый дорогой кусок обойдется в 600 рублей.

Цены на сливочное масло продолжают расти. Теперь этот продукт наравне с дорогим алкоголем — его тоже «обувают» в противокражные устройства. Найти масло по цене дешевле 200 рублей практически невозможно, пишет Е1.

В «Перекрестке» большую упаковку коровьего жира можно купить за 600 с лишним рублей. Бруски от других фирм можно найти за 400 рублей в среднем.

В «Монетке» и «Верном» цены начинаются от 119 до 209 рублей. В торговой сети также предлагают различные акции на дефицитный товар.

В «Пятерочке» и «Магните» цены стартуют от 200 рублей. Самые дешевые по 119 рублей, в настоящий момент можно сказать — экспонаты, были распроданы.

Напомним, что такой ажиотаж вокруг сливочного масла начался из-за повышения цен на молоко. Некоторые производители даже временно закрыли производство этого продукта.

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