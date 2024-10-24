tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 10:21

Published 24 октября, 10:21

Modified 24 октября, 10:23

Updated 24 октября, 10:23

Депутаты Заксобрания отложили вопрос о повышении цен на тепло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не будут повышать цены на тепло

24 октября 2024, 10:21
Фото: 1MI

Депутаты Заксобрания отложили вопрос о повышении цен на тепло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге депутаты Заксобрания отказались рассматривать реформу «альткотельной», сославшись на отсутствие полномочий.

Комитет по развитию ЖКХ свердловского Заксобрания не стал рассматривать вопрос о повышении цен на тепло с середины 2025 года, сообщают в пресс-службе ведомства.

Однако, чиновники отметили, может состояться круглый стол, где данную тему все же обсудят.

Напомним, реформа «Альтернативная котельная» предполагает, что компании, продающие горячую воду, смогли бы устанавливать почти рыночные цены, но вместе с тем приобретали бы ответственность по ремонту этих самых теплосетей.

По задумке разработчиков, такая схема работы помогла бы снизить нагрузку на и без того маленький бюджет ЖКХ и более эффективно восстанавливать коммуникации.

Депутаты разных городов Свердловской области обращаются к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбами поднять цены на ЖКХ. Так это сделали чиновники из Нижнего Тагила и Полевского.

В магазине в Екатеринбурге участились кражи сливочного масла после повышения цен
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа причина повышения платы за капремонт в Свердловской областиВ Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей«Кто-то умер»: в Екатеринбурге черви лезут через вентиляцию в квартиры
#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Коммуникации#ЖКХ#Тарифы#Коммунальщики#Реформа#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Коммуналка#Тарифы ЖКХ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика