В Екатеринбурге не будут повышать цены на тепло

Posted 24 октября, 10:21
Published 24 октября, 10:21
Modified 24 октября, 10:23
Updated 24 октября, 10:23
Комитет по развитию ЖКХ свердловского Заксобрания не стал рассматривать вопрос о повышении цен на тепло с середины 2025 года, сообщают в пресс-службе ведомства.
Однако, чиновники отметили, может состояться круглый стол, где данную тему все же обсудят.
Напомним, реформа «Альтернативная котельная» предполагает, что компании, продающие горячую воду, смогли бы устанавливать почти рыночные цены, но вместе с тем приобретали бы ответственность по ремонту этих самых теплосетей.
По задумке разработчиков, такая схема работы помогла бы снизить нагрузку на и без того маленький бюджет ЖКХ и более эффективно восстанавливать коммуникации.
Депутаты разных городов Свердловской области обращаются к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбами поднять цены на ЖКХ. Так это сделали чиновники из Нижнего Тагила и Полевского.