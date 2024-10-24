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Posted 24 октября, 08:38

Published 24 октября, 08:38

Modified 24 октября, 08:40

Updated 24 октября, 08:40

В Екатеринбурге подросток на мотоцикле попал в ДТП

В Екатеринбурге подросток на мотоцикле попал в ДТП

24 октября 2024, 08:38
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге в ДТП пострадал 15-летний водитель мотоцикла. Юноша управлял транспортом без прав.

Инцидент случился вечером 23 октября на улице Окружной. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva, совершая поворот налево, не уступил дорогу мотоциклу, ехавшему навстречу. В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован.

Выяснилось, что юноша управлял мотоциклом марки «Боксер» без разрешения родителей и без прав. Мотоцикл был изъят и помещен на штрафстоянку.

По факту нарушения полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родителями. Родители подростка также привлечены к административной ответственности.

Водитель Chevrolet Captiva, 32-летний мужчина, не был пьян, но был оштрафован за нарушение правил проезда перекрестка.

Родителям необходимо строго контролировать детей и не допускать их к управлению транспортными средствами без соответствующих прав и навыков. Важно помнить, что несовершеннолетние водители не обладают достаточным опытом и могут стать причиной серьезных аварий. Кроме того, за управление транспортным средством без прав несовершеннолетним грозит штраф до 15 тысяч рублей, а транспортное средство изымается. Родители несовершеннолетних водителей также могут быть привлечены к ответственности, напоминает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Ранее два человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками на свердловской трассе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#ДТП#Екатеринбург
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