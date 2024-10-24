В Екатеринбурге подросток на мотоцикле попал в ДТП

Родителям необходимо строго контролировать детей и не допускать их к управлению транспортными средствами без соответствующих прав и навыков. Важно помнить, что несовершеннолетние водители не обладают достаточным опытом и могут стать причиной серьезных аварий. Кроме того, за управление транспортным средством без прав несовершеннолетним грозит штраф до 15 тысяч рублей, а транспортное средство изымается. Родители несовершеннолетних водителей также могут быть привлечены к ответственности, напоминает Госавтоинспекция Екатеринбурга.