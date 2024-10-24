В Екатеринбурге подросток на мотоцикле попал в ДТП

Posted 24 октября, 08:38
Published 24 октября, 08:38
Modified 24 октября, 08:40
Updated 24 октября, 08:40
Инцидент случился вечером 23 октября на улице Окружной. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva, совершая поворот налево, не уступил дорогу мотоциклу, ехавшему навстречу. В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован.
Выяснилось, что юноша управлял мотоциклом марки «Боксер» без разрешения родителей и без прав. Мотоцикл был изъят и помещен на штрафстоянку.
По факту нарушения полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родителями. Родители подростка также привлечены к административной ответственности.
Водитель Chevrolet Captiva, 32-летний мужчина, не был пьян, но был оштрафован за нарушение правил проезда перекрестка.
Родителям необходимо строго контролировать детей и не допускать их к управлению транспортными средствами без соответствующих прав и навыков. Важно помнить, что несовершеннолетние водители не обладают достаточным опытом и могут стать причиной серьезных аварий. Кроме того, за управление транспортным средством без прав несовершеннолетним грозит штраф до 15 тысяч рублей, а транспортное средство изымается. Родители несовершеннолетних водителей также могут быть привлечены к ответственности, напоминает Госавтоинспекция Екатеринбурга.
Ранее два человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками на свердловской трассе.