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Posted 24 октября, 10:19

Published 24 октября, 10:19

Modified 24 октября, 10:21

Updated 24 октября, 10:21

В Екатеринбурге семью погибшего участника СВО оставили без выплат

В Екатеринбурге семью погибшего участника СВО оставили без выплат

24 октября 2024, 10:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге семье погибшего бойца СВО не выплатили 1,5 млн рублей.

В Екатеринбурге семье выплатили деньги по потере кормильца только после вмешательства прокуратуры.

Мужчина погиб в ходе спецоперации, однако его супруге без всяких причин отказали в выплате. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. После этого денежные средства вдове перечислили в полном объеме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мать погибшего на СВО свердловчанина не могла получить положенные ей выплаты.

Многодетной вдове бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за смерть мужа
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Социальные выплаты
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