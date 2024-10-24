В Екатеринбурге семью погибшего участника СВО оставили без выплат

Posted 24 октября, 10:19
Published 24 октября, 10:19
Modified 24 октября, 10:21
Updated 24 октября, 10:21
В Екатеринбурге семье выплатили деньги по потере кормильца только после вмешательства прокуратуры.
Мужчина погиб в ходе спецоперации, однако его супруге без всяких причин отказали в выплате. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. После этого денежные средства вдове перечислили в полном объеме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее мать погибшего на СВО свердловчанина не могла получить положенные ей выплаты.