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Posted 24 октября, 13:59

Published 24 октября, 13:59

Modified 24 октября, 14:01

Updated 24 октября, 14:01

В Екатеринбурге Синара выкупила 75% Уралхиммаша

В Екатеринбурге Синара выкупила 75% Уралхиммаша

24 октября 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге компания Синара купила 75% акций завода Уралхиммаш.

О точной сумме такой покупки не сообщается. Однако объемы акций огромны — 3 млрд штук, пишет URA.RU.

Напомним, в последнее время компания «Синара» имеет неоднозначную репутацию. Кто-то из жителей региона предлагал переименовать Свердловскую область в Синарскую. Такие предложения не безосновательны.

Как, например, компания купила Ирбитский молочный завод, он принадлежит ей на 75%. Бывший директор производства назвал сделку раздачей, сославшись на слишком низкую цену. Покупает акции молокозавода «Синара» уже во второй раз.

Второй пример — это поставка 50 троллейбусов в Екатеринбург. Контракт заключили в октябре, а к Новому году машины будут в городском парке. Журналисты считают, что создать столько машин за столь короткий срок невозможно — результаты тендера были известны заранее.

Однако быстро поставить электромашины у «Синары» не получилось. Ее волгоградский конкурент тоже подавался на конкурс, но проиграл. В мэрии сослались на лишние окна у их троллейбусов. Компания подала в ФАС.

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