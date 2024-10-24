В Екатеринбурге Синара выкупила 75% Уралхиммаша

Posted 24 октября, 13:59
Published 24 октября, 13:59
Modified 24 октября, 14:01
Updated 24 октября, 14:01
О точной сумме такой покупки не сообщается. Однако объемы акций огромны — 3 млрд штук, пишет URA.RU.
Напомним, в последнее время компания «Синара» имеет неоднозначную репутацию. Кто-то из жителей региона предлагал переименовать Свердловскую область в Синарскую. Такие предложения не безосновательны.
Как, например, компания купила Ирбитский молочный завод, он принадлежит ей на 75%. Бывший директор производства назвал сделку раздачей, сославшись на слишком низкую цену. Покупает акции молокозавода «Синара» уже во второй раз.
Второй пример — это поставка 50 троллейбусов в Екатеринбург. Контракт заключили в октябре, а к Новому году машины будут в городском парке. Журналисты считают, что создать столько машин за столь короткий срок невозможно — результаты тендера были известны заранее.
Однако быстро поставить электромашины у «Синары» не получилось. Ее волгоградский конкурент тоже подавался на конкурс, но проиграл. В мэрии сослались на лишние окна у их троллейбусов. Компания подала в ФАС.