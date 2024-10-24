В Екатеринбурге создадут центр по адаптации мигрантов

Глава гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов сказал, что процесс интеграции мигрантов в общество состоит из трех основных блоков, которым и будут обучать в новом центре. Он также отметил, что игнорирование адаптации ведет к изоляции человека, а в следствии появлению экстремистских формирований.