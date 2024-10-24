В Екатеринбурге создадут центр по адаптации мигрантов

Posted 24 октября, 14:54
Published 24 октября, 14:54
Modified 24 октября, 14:56
Updated 24 октября, 14:56
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что отсутствие специализированного обучения может приводить к конфликтам, что чревато последствиями, сообщают в администрации города.
Глава гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов сказал, что процесс интеграции мигрантов в общество состоит из трех основных блоков, которым и будут обучать в новом центре. Он также отметил, что игнорирование адаптации ведет к изоляции человека, а в следствии появлению экстремистских формирований.
Боталов сообщил, что у гильдии уже есть онлайн- и офлайн-сервисы для интеграции приезжих в российское общество, и при должной поддержке сервисы можно развивать дальше.
Напомним, свердловский омбудсмен по правам детей Игорь Мороков придумал инициативу, согласно которой детей мигрантов нужно обучать по-особенному.