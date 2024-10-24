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Posted 24 октября, 14:54

Published 24 октября, 14:54

Modified 24 октября, 14:56

Updated 24 октября, 14:56

В Екатеринбурге создадут центр по адаптации мигрантов

В Екатеринбурге создадут центр по адаптации мигрантов

24 октября 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге на базе одной из библиотек смогут обучаться 5 тысяч мигрантов. Их будут учить языку, культуре и законам.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что отсутствие специализированного обучения может приводить к конфликтам, что чревато последствиями, сообщают в администрации города.

Глава гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов сказал, что процесс интеграции мигрантов в общество состоит из трех основных блоков, которым и будут обучать в новом центре. Он также отметил, что игнорирование адаптации ведет к изоляции человека, а в следствии появлению экстремистских формирований.

Боталов сообщил, что у гильдии уже есть онлайн- и офлайн-сервисы для интеграции приезжих в российское общество, и при должной поддержке сервисы можно развивать дальше.

Напомним, свердловский омбудсмен по правам детей Игорь Мороков придумал инициативу, согласно которой детей мигрантов нужно обучать по-особенному.

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#Вадим Бредников#Общество#Культура#Свердловская область#Закон#Мигранты#Обучение#Учеба#Инициатива#Русский язык#Нелегалы#Социальная адаптация#Екатеринбург#Адаптация
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