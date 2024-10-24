В магазине в Екатеринбурге участились кражи сливочного масла после повышения цен

Posted 24 октября, 04:20
Published 24 октября, 04:20
Modified 24 октября, 04:22
Updated 24 октября, 04:22
По словам продавцов, в супермаркете начались кражи данного товара после того, как на него выросли цены. Недобросовестным посетителям такую коробку украсть сложнее, как и открыть ее, рассказали в Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».
Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области сливочное масло подорожало почти на 2%.
Некоторые супермаркеты в Екатеринбурге стали использовать антикражные сетки для твердого сыра. Такие меры предприняли сотрудники торговых точек «Кировский» и «Верный».