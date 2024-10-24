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Posted 24 октября, 04:20

Published 24 октября, 04:20

Modified 24 октября, 04:22

Updated 24 октября, 04:22

В магазине «Кировский» в Екатеринбурге поставили защиту от воров на масло

В магазине в Екатеринбурге участились кражи сливочного масла после повышения цен

24 октября 2024, 04:20
Фото: Telegram-канал «Интересный Екатеринбург»

В магазине «Кировский» в Екатеринбурге поставили защиту от воров на масло

В Екатеринбурге сотрудники магазина «Кировский» поставили защиту от воров на сливочное масло.

По словам продавцов, в супермаркете начались кражи данного товара после того, как на него выросли цены. Недобросовестным посетителям такую коробку украсть сложнее, как и открыть ее, рассказали в Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».

Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области сливочное масло подорожало почти на 2%.

Некоторые супермаркеты в Екатеринбурге стали использовать антикражные сетки для твердого сыра. Такие меры предприняли сотрудники торговых точек «Кировский» и «Верный».

Сливочное масло продолжает дорожать в Свердловской области
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