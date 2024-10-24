В Нижнем Тагиле обновляют минерализованные полосы

Posted 24 октября, 14:40
Published 24 октября, 14:40
Modified 24 октября, 15:05
Updated 24 октября, 15:05
К концу октября в городе обновлено уже около 30 километров. Для Службы экологической безопасности для этих целей специально был закуплен бульдозер с широким отвалом, сообщил в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Работы проводятся в рамках противопожарного обустройства лесов.
Защитные полосы восстановлены также по периметру 16 сельских населенных пунктов и вокруг 9 загородных детских лагерей, — написал мэр.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, функции по организации, созданию и обновлению минерализованных полос теперь полностью возложены на СЭБ. Соответствующее постановление было подписано 21 октября 2024 года. В устав организации внесут необходимые изменения.
Мы контролируем выполнение обновления полос ежегодно весной, с наступлением пожароопасного периода, — сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Напомним, что летом 2024 года в Нижнем Тагиле были усилены меры по профилактике пожаров в лесах. Дополнительные средства были выделены и на покос травы в сельских населенных пунктах. Также закупили помпы, огнетушители, в том числе и ранцевые, и машины. А в августе даже создали специальную рабочую группу для борьбы с пожарами.