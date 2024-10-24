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Posted 24 октября, 14:40

Published 24 октября, 14:40

Modified 24 октября, 15:05

Updated 24 октября, 15:05

В Нижнем Тагиле обновляют минерализованные полосы

В Нижнем Тагиле обновляют минерализованные полосы

24 октября 2024, 14:40
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжается осеннее обновление минерализованных полос. Их протяженность вдоль границ лесов составляет около 40 километров.

К концу октября в городе обновлено уже около 30 километров. Для Службы экологической безопасности для этих целей специально был закуплен бульдозер с широким отвалом, сообщил в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Работы проводятся в рамках противопожарного обустройства лесов.

Защитные полосы восстановлены также по периметру 16 сельских населенных пунктов и вокруг 9 загородных детских лагерей, — написал мэр.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, функции по организации, созданию и обновлению минерализованных полос теперь полностью возложены на СЭБ. Соответствующее постановление было подписано 21 октября 2024 года. В устав организации внесут необходимые изменения.

Мы контролируем выполнение обновления полос ежегодно весной, с наступлением пожароопасного периода, — сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Напомним, что летом 2024 года в Нижнем Тагиле были усилены меры по профилактике пожаров в лесах. Дополнительные средства были выделены и на покос травы в сельских населенных пунктах. Также закупили помпы, огнетушители, в том числе и ранцевые, и машины. А в августе даже создали специальную рабочую группу для борьбы с пожарами.

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по борьбе с лесными пожарами
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