В Нижнем Тагиле обновляют минерализованные полосы

Напомним, что летом 2024 года в Нижнем Тагиле были усилены меры по профилактике пожаров в лесах. Дополнительные средства были выделены и на покос травы в сельских населенных пунктах. Также закупили помпы, огнетушители, в том числе и ранцевые, и машины. А в августе даже создали специальную рабочую группу для борьбы с пожарами.