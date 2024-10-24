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Posted 24 октября, 13:10

Published 24 октября, 13:10

Modified 24 октября, 13:38

Updated 24 октября, 13:38

В Нижнем Тагиле подростки плюнули в лицо потерявшему сознание мужчине

В Нижнем Тагиле подростки плюнули в лицо потерявшему сознание мужчине

24 октября 2024, 13:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле школьники лазали по карманам и плевали в человека, находившегося без сознания.

Инцидент произошел на улице Энтузиастов, 1 у подъезда жилого дома. Мужчина потерял сознание. Что с ним случилось неизвестно.

Подростки, вместо того, чтобы позвать взрослых на помощь, начали лазать по его карманам, а затем все по очереди плевали беспомощному человеку в лицо. После этого они ушли, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Через некоторое время приехали медики. Мужчину увезли.

Ранее в Екатеринбурге школьники носились по трамваю и издевались над кондуктором.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Екатеринбург#Инцидент
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