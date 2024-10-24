В Нижнем Тагиле подростки плюнули в лицо потерявшему сознание мужчине

Posted 24 октября, 13:10
Published 24 октября, 13:10
Modified 24 октября, 13:38
Updated 24 октября, 13:38
Инцидент произошел на улице Энтузиастов, 1 у подъезда жилого дома. Мужчина потерял сознание. Что с ним случилось неизвестно.
Подростки, вместо того, чтобы позвать взрослых на помощь, начали лазать по его карманам, а затем все по очереди плевали беспомощному человеку в лицо. После этого они ушли, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Через некоторое время приехали медики. Мужчину увезли.
Ранее в Екатеринбурге школьники носились по трамваю и издевались над кондуктором.