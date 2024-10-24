В России детям, зачатым с помощью ЭКО, отказали в пенсии по потере кормильца

Posted 24 октября, 07:57
Published 24 октября, 07:57
Modified 24 октября, 08:19
Updated 24 октября, 08:19
Поводом для такого громкого дела стало обращение Марии из Санкт-Петербурга. Она родила детей с помощью ЭКО еще в 2016 году, уже после смерти супруга. Женщина рассказала, что они несколько лет пытались зачать ребенка, однако безуспешно.
Мария сказала, что после ухода мужа из жизни остались деньги, которые она потратила на ЭКО и на несколько лет жизни, именно поэтому она считает, что дети нуждаются в пенсии по потере кормильца.
Однако чиновники считают, что раз отец давно погиб, никогда в жизни не обеспечивал детей и даже их не видел, то они право на пособие не имеют. Тогда женщина решила обратиться в Конституционный суд.
В суде она рассказала, что содержала детей на средства, которые завещал муж, и попросила проверить соответствие Федерального закона «О страховых пенсиях» Конституции.
Большая часть участников процесса посчитала, что нужно поддержать женщину, но представитель Правительства РФ Михаил Барщевский думает иначе. Он сказал, что родители могут начать злоупотреблять законом, и тогда на всех денег не хватит.
Его слова вызвали широкий общественный резонанс в интернете. По мнению пользователей, страна, которая борется за повышение рождаемости, не должна оставлять таких детей без пенсий и защиты.
Участвовавшие в суде сказали, что закон с медицинской точки зрения устарел и его нужно менять. Иначе дети, рожденные с помощью ЭКО, так и останутся без поддержки.
Решение судей еще не опубликовано, однако юристы сообщают, что, помимо общественного резонанса, это дело имеет огромное социальное значение и от него будут зависеть судьбы большого числа детей, рожденных с помощью ЭКО.
С 1995 года с помощью ЭКО родилось 400 тысяч детей. А в 2023 году — 32 тысячи ребят. При этом сумма пенсии, о которой идет речь в материале, — почти 8 тысяч рублей, сообщают «Новые известия».
Напомним, в России после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки люди продолжают покупать жилье в кредит.