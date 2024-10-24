В Свердловской области задержали полицейского, который помог мигрантке за взятку

Posted 24 октября, 10:00
Published 24 октября, 10:00
Modified 24 октября, 10:02
Updated 24 октября, 10:02
Об этом сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области. По данным расследования, заместитель начальника одного из отделов МВД по Заречному получил взятку от мигрантки. Он не стал заводить административное дело о ее нелегальном нахождении в России.
О сумме взятки не сообщается, но известно, что подозреваемый уже задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
В пресс-службе МВД сообщили, что мужчина будет уволен из органов, а его кураторы понесут серьезное дисциплинарное наказание за то, что такое допустили.
Напомним, в Екатеринбурге задержали начальника одного ЧОПа, который дал взятку специалисту по охране УГАУ, чтобы тот «простил» некоторые проступки со стороны охранного предприятия.