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Posted 24 октября, 10:00

Published 24 октября, 10:00

Modified 24 октября, 10:02

Updated 24 октября, 10:02

В Свердловской области задержали полицейского, который помог мигрантке за взятку

В Свердловской области задержали полицейского, который помог мигрантке за взятку

24 октября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области, недалеко от Екатеринбурга в Заречном, задержали полицейского, который «закрыл глаза» на мигрантку за соответствующее вознаграждение. Женщина нелегально находилась на территории России.

Об этом сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области. По данным расследования, заместитель начальника одного из отделов МВД по Заречному получил взятку от мигрантки. Он не стал заводить административное дело о ее нелегальном нахождении в России.

О сумме взятки не сообщается, но известно, что подозреваемый уже задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В пресс-службе МВД сообщили, что мужчина будет уволен из органов, а его кураторы понесут серьезное дисциплинарное наказание за то, что такое допустили.

Напомним, в Екатеринбурге задержали начальника одного ЧОПа, который дал взятку специалисту по охране УГАУ, чтобы тот «простил» некоторые проступки со стороны охранного предприятия.

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