В Тавде на улице Кардонской обнаружили тело человека

Posted 24 октября, 13:19
Published 24 октября, 13:19
Modified 24 октября, 13:21
Updated 24 октября, 13:21
24 октября утром в Тавде на улице заметили бездыханного мужчину. Его обнаружили около 8-ми часов утра у заброшенного здания на территории бывшего гидролизного завода. У него было перерезано горло.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи. Затем тело увезли на катафалке, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело гражданина Северной Кореи.