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Posted 24 октября, 13:19

Published 24 октября, 13:19

Modified 24 октября, 13:21

Updated 24 октября, 13:21

В Тавде в районе улицы Кардонской нашли труп

В Тавде на улице Кардонской обнаружили тело человека

24 октября 2024, 13:19
Фото: 1MI

В Тавде в районе улицы Кардонской нашли труп

Труп мужчины обнаружили в Тавде. Предположительно, его убили.

24 октября утром в Тавде на улице заметили бездыханного мужчину. Его обнаружили около 8-ми часов утра у заброшенного здания на территории бывшего гидролизного завода. У него было перерезано горло.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи. Затем тело увезли на катафалке, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

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