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Posted 24 октября, 16:04

Published 24 октября, 16:04

Modified 24 октября, 16:06

Updated 24 октября, 16:06

Сотрудницу школы в Волчанске подозревают в насилии над подростком

В Волчанске сотрудницу школы подозревают в насилии над подростком

24 октября 2024, 16:04
Фото: 1MI

Сотрудницу школы в Волчанске подозревают в насилии над подростком

В региональном СУ СК России проверяют факты о применении насилия сотрудницей школы Волчанска в отношении одного из учеников.

Процессуальную проверку проводит Следственный отдел по городу Краснотурьинску, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следователи подозревают, что женщина избила несовершеннолетнего. В данный момент они работают с руководством школы, сотрудниками, опрашивают законных представителей ребенка.

Ранее в Екатеринбурге женщина-мигрантка ударила ребенка на детской площадке, когда тот не уступил качели ее детям. В СУ СК России заявили, что ей грозит уголовная ответственность.

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