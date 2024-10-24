В Волчанске сотрудницу школы подозревают в насилии над подростком

Posted 24 октября, 16:04
Published 24 октября, 16:04
Modified 24 октября, 16:06
Updated 24 октября, 16:06
Процессуальную проверку проводит Следственный отдел по городу Краснотурьинску, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Следователи подозревают, что женщина избила несовершеннолетнего. В данный момент они работают с руководством школы, сотрудниками, опрашивают законных представителей ребенка.
Ранее в Екатеринбурге женщина-мигрантка ударила ребенка на детской площадке, когда тот не уступил качели ее детям. В СУ СК России заявили, что ей грозит уголовная ответственность.