Водитель грузовика столкнулся с самосвалом на трассе около Заречного

Posted 24 октября, 05:12
Published 24 октября, 05:12
Modified 24 октября, 05:14
Updated 24 октября, 05:14
Водитель транспорта Nissan не соблюдал безопасное расстояние до транспорта, который ехал перед ним, в результате чего случилось столкновение, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В случившемся ЧП мужчина, сидевший за рулем Nissan, скончался на месте аварии. На участке дороги организовано реверсивное движение. Проводится проверка.
Напомним, в Екатеринбурге на пешехода наехали два автомобиля. В результате происшествия горожанин скончался.