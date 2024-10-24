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Posted 24 октября, 05:12

Published 24 октября, 05:12

Modified 24 октября, 05:14

Updated 24 октября, 05:14

Водитель грузовика столкнулся с самосвалом на трассе около Заречного

Водитель грузовика столкнулся с самосвалом на трассе около Заречного

24 октября 2024, 05:12
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург — Курган около заречного столкнулись грузовая машина Nissan Atlas и самосвал Renault Kerax. Один человек погиб. ДТП произошло утром 24 октября 2024 года.

Водитель транспорта Nissan не соблюдал безопасное расстояние до транспорта, который ехал перед ним, в результате чего случилось столкновение, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В случившемся ЧП мужчина, сидевший за рулем Nissan, скончался на месте аварии. На участке дороги организовано реверсивное движение. Проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге на пешехода наехали два автомобиля. В результате происшествия горожанин скончался.

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