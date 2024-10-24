Водитель скрылся: в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Posted 24 октября, 16:36
Published 24 октября, 16:36
Modified 24 октября, 16:38
Updated 24 октября, 16:38
ДТП произошло в четверг, 24 октября, около 18:00, сообщает пресс-служба ГИБДД Нижнего Тагила.
Автомобиль ехал со стороны проспекта Вагоностроителей, а женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Орджоникидзе. Сбив пенсионерку, водитель не остановился и уехал, его разыскивают.
Пострадавшая была госпитализирована. Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев происшествия, которые могли бы подробнее рассказать о случившемся.
В Екатеринбурге в ДТП попал подросток на мотоцикле.