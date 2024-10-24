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Posted 24 октября, 16:36

Published 24 октября, 16:36

Modified 24 октября, 16:38

Updated 24 октября, 16:38

64-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Водитель скрылся: в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионерку

24 октября 2024, 16:36
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

64-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе неустановленный автомобиль сбил 64-летнюю пенсионерку. Женщина попала в больницу, а водитель с места происшествия скрылся.

ДТП произошло в четверг, 24 октября, около 18:00, сообщает пресс-служба ГИБДД Нижнего Тагила.

Автомобиль ехал со стороны проспекта Вагоностроителей, а женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Орджоникидзе. Сбив пенсионерку, водитель не остановился и уехал, его разыскивают.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Пострадавшая была госпитализирована. Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев происшествия, которые могли бы подробнее рассказать о случившемся.

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