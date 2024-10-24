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Posted 24 октября, 11:13

Published 24 октября, 11:13

Modified 24 октября, 11:15

Updated 24 октября, 11:15

Волонтеры помогли найти раненому бойцу на СВО из Тагила найти родственников

Волонтеры помогли найти раненому бойцу на СВО из Тагила найти родственников

24 октября 2024, 11:13
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле волонтеры смогли отыскать родственников мужчины, который находится в госпитале в Московской области. Военный получил ранение в ходе спецоперации на Украине.

В поисковый отряд «Феникс» обратилась лечащий врач московского госпиталя. Она знает, что волонтеры занимаются поиском тех, кто пропали без вести, кто не помнит себя или не в себе.

Она сказала, что есть тагильский боец. Есть его фамилия, имя, отчество, но нет даты рождения. Сказать о себе ничего не может, потому как тяжело ранен. Попросила найти родственников. К нему никто не приезжает, а ему надо помочь в послеоперационном периоде, поддержать, — рассказал TagilCity.ru руководитель отряда Павел Фетисов.

Он добавил, что тагильчанин уехал на СВО в зону боевых действий. Так получилось, что военные попали под минометный обстрел. Из его подразделения только три человека остались в живых.

Мы смогли отыскать супругу бойца и его двоюродную сестру. Потом вышел на связь и его родной отец. Честно говоря, мы не знали, есть ли у него вообще родственники. Были предположения, что он воспитывался в детском доме, но оказалось, что это не так, — отметил Павел.

Напомним, что медики смогли поставить на ноги военнослужащего из Екатеринбурга, который получил на СВО тяжелую травму черепа.

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