Житель Вьетнама судится в Екатеринбурге с крематорием за отказ выдать прах брата

Брат вьетнамца умер скоропостижно. О смерти истца не уведомили, а тело кремировали. В крематории прах выдать отказались. В результате гражданин Вьетнама обратился в суд. Судебное заседание по этому делу состоится 25 октября, сообщает Свердловский облсуд.