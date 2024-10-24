Житель Вьетнама судится в Екатеринбурге с крематорием за отказ выдать прах брата

Posted 24 октября, 10:43
Published 24 октября, 10:43
Modified 24 октября, 10:45
Updated 24 октября, 10:45
Уроженец Вьетнама пытается отсудить прах брата, чтобы похоронить его в своей стране. Мужчина хочет провести на родине национальный обряд захоронения.
Брат вьетнамца умер скоропостижно. О смерти истца не уведомили, а тело кремировали. В крематории прах выдать отказались. В результате гражданин Вьетнама обратился в суд. Судебное заседание по этому делу состоится 25 октября, сообщает Свердловский облсуд.
Напомним, Конституционный суд РФ рассмотрит право на пенсию по смерти отца для детей от ЭКО.