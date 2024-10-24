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Posted 24 октября, 10:43

Published 24 октября, 10:43

Modified 24 октября, 10:45

Updated 24 октября, 10:45

Житель Вьетнама судится в Екатеринбурге с крематорием за отказ выдать прах брата

Житель Вьетнама судится в Екатеринбурге с крематорием за отказ выдать прах брата

24 октября 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Гражданин Вьетнама судится в Екатеринбурге с племянником умершего, с Комбинатом спецобслуживания и с администрацией кладбищ.

Уроженец Вьетнама пытается отсудить прах брата, чтобы похоронить его в своей стране. Мужчина хочет провести на родине национальный обряд захоронения.

Брат вьетнамца умер скоропостижно. О смерти истца не уведомили, а тело кремировали. В крематории прах выдать отказались. В результате гражданин Вьетнама обратился в суд. Судебное заседание по этому делу состоится 25 октября, сообщает Свердловский облсуд.

Напомним, Конституционный суд РФ рассмотрит право на пенсию по смерти отца для детей от ЭКО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Смерть#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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