Жители Екатеринбурга назвали самые проблемные маршруты общественного транспорта

Однако по этим маршрутам ездят маленькие «ПАЗы». По словам жителей города, они переполнены всегда, вне зависимости от времени суток и дня. А свое движение, согласно сервису «Яндекс Карты», 051 и 052 автобусы заканчивают ближе к девяти вечера.