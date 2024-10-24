Жители Екатеринбурга назвали самые проблемные маршруты общественного транспорта

Posted 24 октября, 08:36
Published 24 октября, 08:36
Modified 24 октября, 08:38
Updated 24 октября, 08:38
Больше всего жалоб журналисты получили от жителей Академического. Трамвай № 1, ездящий по два вагона, переполнен почти всегда. Особенно на остановках от Цирка до Радищева, пишет Е1.
Другие проблемные маршруты — это автобусы 051, 052, 87. Первые два наиболее удобны для жителей Академического, они ездят практически по прямой, максимально сокращая маршрут и ускоряя передвижение.
Однако по этим маршрутам ездят маленькие «ПАЗы». По словам жителей города, они переполнены всегда, вне зависимости от времени суток и дня. А свое движение, согласно сервису «Яндекс Карты», 051 и 052 автобусы заканчивают ближе к девяти вечера.
Жители Академического нашли решение того, как не попасть в давку — садиться на конечной, однако даже если это сделать, все равно можно ехать стоя, прижатым к двери.
По словам другого читателя, половина маршрутов переполнена, так как очень востребована, а другая просто никому не нужна и на них никто не ездит.
Напомним, что председатель Совета Федерации РФ Матвиенко попросила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова сесть на автобус в час пик на «Гринвиче» и куда-нибудь уехать.