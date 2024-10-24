tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2024, 06:46

Published 24 октября 2024, 06:46

Modified 24 октября 2024, 06:48

Updated 24 октября 2024, 06:48

Жители Серова, Нижнего Тагила и Североуральска чаще всего выбрасывают шины в мусорку

Жители Серова, Нижнего Тагила и Североуральска чаще всего выбрасывают шины в мусорку

24 октября 2024, 06:46
Фото: «Рифей».
Согласно статистике, с начала 2024 года на севере Свердловской области было зафиксировано 905 случаев размещения автошин на контейнерных площадках. Чаще всего правила утилизации нарушали жители Серова, Нижнего Тагила и Североуральска.

Больше всего случаев захламления контейнерных площадок автопокрышками оказалось в Серовском городском округе — 152. Чуть меньше в Нижнем Тагиле и Североуральске — по 133, в Кушве — 132, в Красноуральске — 109. Пятерку «лидеров» замыкает Краснотурьинск с 79 нарушениями. Нарушители отметились также в Верхней Туре — 61, Верхней Салде — 34, Карпинске — 29 и других населенных пунктах.

Самые сознательные и ответственные свердловчане проживают в Волчанском, Ивделе, Гарях, Новой Ляле, в Пелыме, в Лесном и в ЗАТО Свободный. Здесь нарушения на текущий период не выявлялись.

Тагильчане продолжают массово выбрасывать автопокрышки на контейнерные площадки
Узнать подробнее

На начало октября силами местных администраций ликвидировано 707 точек складирования автопокрышек на площадках ТКО. Больше всего автошин вывезли в Кушвинском городском округе: из 132 зарегистрированных случаев в работе — лишь один. В Сеговском ГО — из 152 осталось 22 адреса, в Североуральске — из 133 осталось убрать 16 площадок.

Автомобильные шины не относятся к твердым коммунальным отходам. Накапливать, транспортировать и утилизовать их вместе с ТКО запрещено на законодательном уровне, — пояснили в пресс-службе регионального оператора.

Во всех случаях захламления точек накопления отходов покрышками их приходится вывозить муниципальным службам и управляющим компаниям.

Мы призываем всех автовладельцев ответственно относится к отходам, которые образуются в результате обслуживания личных транспортных средств. На севере Свердловской области автопокрышки принимают в шиномонтажах и некоторых автомагазинах, — добавили в пресс-службе «Рифея».
В Тагиле отходы от ликвидированных свалок старых покрышек направят на благоустройство
Узнать подробнее

Полноценный сезон смены автопокрышек еще не стартовал, однако на контроле регоператора уже находятся 198 контейнерных площадок с нарушениями. Больше всего их в Нижнем Тагиле — 67 и Краснотурьинске — 31.

В период массовой сезонной смены резины за муниципальный счет разворачивают пункты приема автопокрышек, которые впоследствии направляются на завод переработки. Весной этого года они работали в шести разных районах с 6 по 21 апреля. Осенью этот опыт повторят снова, — рассказали в администрации Нижнего Тагила.

Для любителей вести себя безответственно предусмотрены штрафы. Так, для физических лиц — в размере от 2 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа может значительно увеличиться. Для юридических лиц наказание более суровое — от 250 до 400 тысяч рублей.

В каждом муниципальном образовании Свердловской области власти стремятся помочь автомобилистам с утилизацией отработавшей свой срок резины. Важно не пропустить информацию, появляющуюся в местных СМИ и на сайтах органов власти.

Автомобильные шины: чем они опасны для человека и куда их сдать в Нижнем Тагиле?
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Штраф#Североуральск#Мусор#Серов#Нарушения#Штрафы#Переработка#Шины#Утилизация#Зимняя резина#Летняя резина#Екатеринбург#Рифей#Контейнерные площадки#Покрышки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика