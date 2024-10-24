Жители Серова, Нижнего Тагила и Североуральска чаще всего выбрасывают шины в мусорку

Posted 24 октября 2024, 06:46
Published 24 октября 2024, 06:46
Modified 24 октября 2024, 06:48
Updated 24 октября 2024, 06:48
Больше всего случаев захламления контейнерных площадок автопокрышками оказалось в Серовском городском округе — 152. Чуть меньше в Нижнем Тагиле и Североуральске — по 133, в Кушве — 132, в Красноуральске — 109. Пятерку «лидеров» замыкает Краснотурьинск с 79 нарушениями. Нарушители отметились также в Верхней Туре — 61, Верхней Салде — 34, Карпинске — 29 и других населенных пунктах.
Самые сознательные и ответственные свердловчане проживают в Волчанском, Ивделе, Гарях, Новой Ляле, в Пелыме, в Лесном и в ЗАТО Свободный. Здесь нарушения на текущий период не выявлялись.
На начало октября силами местных администраций ликвидировано 707 точек складирования автопокрышек на площадках ТКО. Больше всего автошин вывезли в Кушвинском городском округе: из 132 зарегистрированных случаев в работе — лишь один. В Сеговском ГО — из 152 осталось 22 адреса, в Североуральске — из 133 осталось убрать 16 площадок.
Автомобильные шины не относятся к твердым коммунальным отходам. Накапливать, транспортировать и утилизовать их вместе с ТКО запрещено на законодательном уровне, — пояснили в пресс-службе регионального оператора.
Во всех случаях захламления точек накопления отходов покрышками их приходится вывозить муниципальным службам и управляющим компаниям.
Мы призываем всех автовладельцев ответственно относится к отходам, которые образуются в результате обслуживания личных транспортных средств. На севере Свердловской области автопокрышки принимают в шиномонтажах и некоторых автомагазинах, — добавили в пресс-службе «Рифея».
Полноценный сезон смены автопокрышек еще не стартовал, однако на контроле регоператора уже находятся 198 контейнерных площадок с нарушениями. Больше всего их в Нижнем Тагиле — 67 и Краснотурьинске — 31.
В период массовой сезонной смены резины за муниципальный счет разворачивают пункты приема автопокрышек, которые впоследствии направляются на завод переработки. Весной этого года они работали в шести разных районах с 6 по 21 апреля. Осенью этот опыт повторят снова, — рассказали в администрации Нижнего Тагила.
Для любителей вести себя безответственно предусмотрены штрафы. Так, для физических лиц — в размере от 2 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа может значительно увеличиться. Для юридических лиц наказание более суровое — от 250 до 400 тысяч рублей.
В каждом муниципальном образовании Свердловской области власти стремятся помочь автомобилистам с утилизацией отработавшей свой срок резины. Важно не пропустить информацию, появляющуюся в местных СМИ и на сайтах органов власти.