Жители Серова, Нижнего Тагила и Североуральска чаще всего выбрасывают шины в мусорку

Для любителей вести себя безответственно предусмотрены штрафы. Так, для физических лиц — в размере от 2 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа может значительно увеличиться. Для юридических лиц наказание более суровое — от 250 до 400 тысяч рублей.