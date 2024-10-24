Жители Свердловской области могут сделать прививку от гриппа бесплатно

Posted 24 октября, 08:38
Published 24 октября, 08:38
Modified 24 октября, 08:40
Updated 24 октября, 08:40
Бесплатно сделать прививку могут все свердловчане от 18 лет, причем место прописки не важно. С собой нужны только паспорт и полис, а также, если есть необходимость, прививочный сертификат, рассказали в областном Департаменте информполитики.
В Екатеринбурге выездные прививочные пункты будут работать 25 и 26 октября 2024 года. В первый день привиться можно будет с 14:00 до 19:00, а во второй — с 10:00 до 15:00.
Жители города смогут прийти на прививку в торговые центры «Дирижабль», «Гринвич», «Мега», «Парк ХАУС», «Апельсин», VEER Mall и в ТЦ на улице Сыромолотова.
Напомним, выездные прививочные пункты в ТЦ Екатеринбурга также работали 4 октября 2024 года.