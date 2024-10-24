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Posted 24 октября, 08:38

Published 24 октября, 08:38

Modified 24 октября, 08:40

Updated 24 октября, 08:40

Жители Свердловской области могут сделать прививку от гриппа бесплатно

Жители Свердловской области могут сделать прививку от гриппа бесплатно

24 октября 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области работают выездные пункты вакцинации от гриппа. В регион прибыло более 170 тысяч доз вакцины.

Бесплатно сделать прививку могут все свердловчане от 18 лет, причем место прописки не важно. С собой нужны только паспорт и полис, а также, если есть необходимость, прививочный сертификат, рассказали в областном Департаменте информполитики.

В Екатеринбурге выездные прививочные пункты будут работать 25 и 26 октября 2024 года. В первый день привиться можно будет с 14:00 до 19:00, а во второй — с 10:00 до 15:00.

Жители города смогут прийти на прививку в торговые центры «Дирижабль», «Гринвич», «Мега», «Парк ХАУС», «Апельсин», VEER Mall и в ТЦ на улице Сыромолотова.

Напомним, выездные прививочные пункты в ТЦ Екатеринбурга также работали 4 октября 2024 года.

Почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа получила Свердловская область
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Медицина#Вакцинация#Прививка#Вакцина#ТЦ#Екатеринбург#Департамент информполитики#Горожане
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