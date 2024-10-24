Зоозащитник в Екатеринбурге призвал запретить животных в цирке

Posted 24 октября, 04:41
Published 24 октября, 04:41
Modified 24 октября, 04:43
Updated 24 октября, 04:43
Основатель организации по защите животных «Альфа» отметил, что из-за постоянных контактов с людьми среди зверей наблюдается высокий уровень смертности. Потапов рассказал об этом в эфире телеканала «ОТВ».
Кроме того, по словам Потапова, цирковые животные не видят воздуха, солнца и неба. При этом он предложил создать центры, где им можно организовать полувольные условия.
Зоозащитник также отметил, что зверям, которые никогда не ходили по земле или по траве, очень сложно реабилитироваться.
Напомним, в Екатеринбурге зооспасатель несколько часов ловил каракала, который сбежал от своей хозяйки. В итоге его удалось поймать.