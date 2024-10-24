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Posted 24 октября, 04:41

Published 24 октября, 04:41

Modified 24 октября, 04:43

Updated 24 октября, 04:43

Зоозащитник в Екатеринбурге призвал запретить животных в цирке

Зоозащитник в Екатеринбурге призвал запретить животных в цирке

24 октября 2024, 04:41
Фото: 1MI
Зоозащитник Кирилл Потапов в Екатеринбурге призвал запретить использовать животных в цирковых представлениях.

Основатель организации по защите животных «Альфа» отметил, что из-за постоянных контактов с людьми среди зверей наблюдается высокий уровень смертности. Потапов рассказал об этом в эфире телеканала «ОТВ».

Кроме того, по словам Потапова, цирковые животные не видят воздуха, солнца и неба. При этом он предложил создать центры, где им можно организовать полувольные условия.

Зоозащитник также отметил, что зверям, которые никогда не ходили по земле или по траве, очень сложно реабилитироваться.

Напомним, в Екатеринбурге зооспасатель несколько часов ловил каракала, который сбежал от своей хозяйки. В итоге его удалось поймать.

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