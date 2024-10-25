Большая пробка образовалась в Екатеринбурге из-за трех ДТП

Posted 25 октября, 11:38
Published 25 октября, 11:38
Modified 25 октября, 12:18
Updated 25 октября, 12:18
По словам очевидцев, водители общественного транспорта пытаются развернуться, чтобы поехать в объезд, а пассажиры покидают автобусы и идут пешком, пишет Ура.ру.
Сообщается, что произошло три аварии. У одного из троллейбусов оборвались провода, из-за чего он перестал ехать и заблокировал проезд остальному транспорту.
Также из-за грузовой машины, попавшей в аварию, встало движение на улицах Маяковского, Завокзальной и Кислородной.
Напомним, 10 октября 2024 года в Екатеринбурге возникли огромные пробки из-за выпавшего снега.