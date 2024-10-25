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Posted 25 октября, 11:38

Published 25 октября, 11:38

Modified 25 октября, 12:18

Updated 25 октября, 12:18

Большая пробка образовалась в Екатеринбурге из-за трех ДТП

Большая пробка образовалась в Екатеринбурге из-за трех ДТП

25 октября 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
Движение транспорта встало в Пионерском районе Екатеринбурга из-за нескольких аварий на улицах Восточной и Челюскинцев, а также на проспекте Космонавтов. Пробка возникла днем 25 октября 2024 года.

По словам очевидцев, водители общественного транспорта пытаются развернуться, чтобы поехать в объезд, а пассажиры покидают автобусы и идут пешком, пишет Ура.ру.

Сообщается, что произошло три аварии. У одного из троллейбусов оборвались провода, из-за чего он перестал ехать и заблокировал проезд остальному транспорту.

Также из-за грузовой машины, попавшей в аварию, встало движение на улицах Маяковского, Завокзальной и Кислородной.

Напомним, 10 октября 2024 года в Екатеринбурге возникли огромные пробки из-за выпавшего снега.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Пассажиры#Пробка#Водители#ЧП#Общественный транспорт#18+#Екатеринбург#Авария#Автомобилисты#Инцидент#Транспортное движение
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