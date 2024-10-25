Денежные призы ко Дню Автомобилиста!

Итоги конкурса будут опубликованы 18 ноября на сайте. Первые три места получат денежные призы от 50 до 150 тысяч рублей! А те, кто займет с 4 по 6 места, тоже не останутся без награды — по 10 000 рублей каждому! И не переживайте о налогах — «Ваш инвестор» берет на себя это обязательство, и призеры получают полную сумму на руки сразу!