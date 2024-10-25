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Posted 25 октября, 11:03

Published 25 октября, 11:03

Modified 25 октября, 12:19

Updated 25 октября, 12:19

Девушки в Екатеринбурге проникали в квартиры под видом сотрудниц ЖЭКа

Девушки в Екатеринбурге проникали в квартиры под видом сотрудниц ЖЭКа

25 октября 2024, 11:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге орудовали девушки, проникая в чужие квартиры в Октябрьском районе под видом сотрудниц коммунальных служб.

Девушки представлялись местным жителям сотрудницами ЖЭКа и говорили, что пришли проверять счетчики или воду, пишет Е1.

Через некоторое время екатеринбурженок задержали и отвезли в полицию. Правоохранители организовали проверку.

Сотрудники ТСЖ разослали жильцам по чатам предупреждения о том, что они не имеют отношения к работницам сферы жилищно-коммунального хозяйства. При этом информации об украденных ими деньгах или вещах пока нет.

Напомним, мошенники в Нижнем Тагиле стали присылать горожанам поддельные квитанции, которые на первый взгляд не отличаются от настоящих.

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