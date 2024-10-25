Девушки в Екатеринбурге проникали в квартиры под видом сотрудниц ЖЭКа

Posted 25 октября, 11:03
Published 25 октября, 11:03
Modified 25 октября, 12:19
Updated 25 октября, 12:19
Девушки представлялись местным жителям сотрудницами ЖЭКа и говорили, что пришли проверять счетчики или воду, пишет Е1.
Через некоторое время екатеринбурженок задержали и отвезли в полицию. Правоохранители организовали проверку.
Сотрудники ТСЖ разослали жильцам по чатам предупреждения о том, что они не имеют отношения к работницам сферы жилищно-коммунального хозяйства. При этом информации об украденных ими деньгах или вещах пока нет.
Напомним, мошенники в Нижнем Тагиле стали присылать горожанам поддельные квитанции, которые на первый взгляд не отличаются от настоящих.