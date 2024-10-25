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Posted 25 октября, 04:27

Published 25 октября, 04:27

Modified 25 октября, 04:29

Updated 25 октября, 04:29

Дождь и мокрый снег ожидаются в конце недели в Свердловской области

Дождь и мокрый снег ожидаются в конце недели в Свердловской области

25 октября 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области пройдут мокрый снег и дождь 25–27 октября 2024 года.

В пятницу, 25 октября, в регионе из-за циклона вероятен небольшой дождь. Уровень температуры, которая ночью была 0… +5 градусов, в дневное время повысится до +3… +8 градусов, рассказали в УГМС.

В субботу и воскресенье циклон из области уйдет. Будет облачная погода, в некоторых районах возможны дождь и мокрый снег. В ночное время может похолодать до -4 градусов, днем станет теплее до +6 градусов.

В начале грядущей недели, 28 и 29 октября, значительных осадков не прогнозируется. Ночью термометр может опуститься до отметки -4 градуса, а днем будет не больше +4 градусов.

Напомним, снежный покров в Свердловской области установится в начале ноября 2024 года.

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