Дождь и мокрый снег ожидаются в конце недели в Свердловской области

Posted 25 октября, 04:27
Published 25 октября, 04:27
Modified 25 октября, 04:29
Updated 25 октября, 04:29
В пятницу, 25 октября, в регионе из-за циклона вероятен небольшой дождь. Уровень температуры, которая ночью была 0… +5 градусов, в дневное время повысится до +3… +8 градусов, рассказали в УГМС.
В субботу и воскресенье циклон из области уйдет. Будет облачная погода, в некоторых районах возможны дождь и мокрый снег. В ночное время может похолодать до -4 градусов, днем станет теплее до +6 градусов.
В начале грядущей недели, 28 и 29 октября, значительных осадков не прогнозируется. Ночью термометр может опуститься до отметки -4 градуса, а днем будет не больше +4 градусов.
Напомним, снежный покров в Свердловской области установится в начале ноября 2024 года.