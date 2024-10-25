Два аварийных дома снесут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Как выяснила редакция TagilCity.ru, на Технической все жильцы должны быть расселены до 1 ноября 2028 года. А вот на демонтаж здания на улице Землячки уже скоро будет объявлена закупка на выполнение работ и вывоз мусора. Подрядчика, который предложит лучшую цену и будет соответствовать необходимым требованиям, выберет комиссия.