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Posted 25 октября, 11:00

Published 25 октября, 11:00

Modified 25 октября, 11:02

Updated 25 октября, 11:02

Два аварийных дома снесут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Два аварийных дома снесут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

25 октября 2024, 11:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируется демонтировать два дома, которые были признаны аварийными. Постановления уже подписаны главой города Владиславом Пинаевым.

Одно здание располагается на улице Технической, 12, второе — на Землячки, 35. Оба дома находятся в Тагилстроевском районе. Комиссия признала их аварийными и подлежащими сносу.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, на Технической все жильцы должны быть расселены до 1 ноября 2028 года. А вот на демонтаж здания на улице Землячки уже скоро будет объявлена закупка на выполнение работ и вывоз мусора. Подрядчика, который предложит лучшую цену и будет соответствовать необходимым требованиям, выберет комиссия.

Кроме того, в Серебрянке под Нижним Тагилом снесут старое деревянное здание, в котором раньше располагалась библиотека.

Аварийное здание снесут в деревне под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Аварийное жилье#Постановление#Демонтаж#Строители#Екатеринбург#Снос дома
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