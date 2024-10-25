Два аварийных дома снесут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 25 октября, 11:00
Published 25 октября, 11:00
Modified 25 октября, 11:02
Updated 25 октября, 11:02
Одно здание располагается на улице Технической, 12, второе — на Землячки, 35. Оба дома находятся в Тагилстроевском районе. Комиссия признала их аварийными и подлежащими сносу.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, на Технической все жильцы должны быть расселены до 1 ноября 2028 года. А вот на демонтаж здания на улице Землячки уже скоро будет объявлена закупка на выполнение работ и вывоз мусора. Подрядчика, который предложит лучшую цену и будет соответствовать необходимым требованиям, выберет комиссия.
Кроме того, в Серебрянке под Нижним Тагилом снесут старое деревянное здание, в котором раньше располагалась библиотека.