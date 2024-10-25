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Posted 25 октября, 03:53

Published 25 октября, 03:53

Modified 25 октября, 04:25

Updated 25 октября, 04:25

Два вооруженных снайпера угрожали ножом женщине в Екатеринбурге и угнали у нее машину

Два вооруженных снайпера угрожали ножом женщине в Екатеринбурге и угнали у нее машину

25 октября 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге злоумышленники угрожали ножом женщине и угнали ее автомобиль Datsun. Инцидент случился 23 октября 2024 года.

Потерпевшая обратилась в полицию. Мужчин поймали автоинспекторы на Челябинском тракте. Выяснилось, что злоумышленники являются снайперами из Республики Тыва, пишет Е1.

Известно, что оба задержанных имеют судимости за имущественные преступления. Сейчас по факту данного происшествия проводится проверка.

Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина угрожал пистолетом супругам, которые ехали в «ГАЗели», а также пытался угнать у них транспорт.

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