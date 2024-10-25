Если тараканы берут ваш дом измором: 5 причин, по которым они всегда возвращаются

Какие-то из этих факторов зависят от человека, какие-то нет. Но если вы объявили тараканам войну, то ведите ее до победного конца. Например, тщательно заделайте все щели и дыры, через которые они проникают в дом, и расставьте ловушки там, где физический заслон поставить нельзя — например, у входа в вентиляцию.