Если тараканы берут ваш дом измором: 5 причин, по которым они всегда возвращаются

Posted 25 октября, 13:34
Published 25 октября, 13:34
Modified 25 октября, 13:36
Updated 25 октября, 13:36
Тараканы являются потенциальными переносчиками многих патогенов, включая бактерии, вирусы и грибки. Они загрязняют пищевые продукты и могут распространять инфекционные заболевания. К тому же экскременты тараканов провоцируют аллергические реакции у людей — в особой зоне риска находятся астматики.
А еще тараканы в доме вызывают тревогу и брезгливость у людей. С учетом того, что эти насекомые очень быстро размножаются, их популяция увеличивается стремительно, что делает борьбу с ними еще более сложной задачей.
Почему же методы, которые вы используете, не дают желанного эффекта?
Какие-то из этих факторов зависят от человека, какие-то нет. Но если вы объявили тараканам войну, то ведите ее до победного конца. Например, тщательно заделайте все щели и дыры, через которые они проникают в дом, и расставьте ловушки там, где физический заслон поставить нельзя — например, у входа в вентиляцию.
Обязательно убирайте всю пищу, не оставляйте ни крошки, чтобы насекомым просто нечем было поживиться. Комбинируйте методы борьбы: химические препараты комбинируйте с ловушками, проводите обработку в несколько этапов, чтобы тараканы не успевали отложить яйца.
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