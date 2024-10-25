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Posted 25 октября, 13:34

Published 25 октября, 13:34

Modified 25 октября, 13:36

Updated 25 октября, 13:36

Если тараканы берут ваш дом измором: 5 причин, по которым они всегда возвращаются

Если тараканы берут ваш дом измором: 5 причин, по которым они всегда возвращаются

25 октября 2024, 13:34
Фото: Photo by Sharon Waldron on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Если вы протравили дом от тараканов, а спустя пару недель они вернулись, то причины могут быть самыми разными. Рассказываем, что вы могли сделать не так, когда начали битву с этими насекомыми за место под солнцем.

Тараканы являются потенциальными переносчиками многих патогенов, включая бактерии, вирусы и грибки. Они загрязняют пищевые продукты и могут распространять инфекционные заболевания. К тому же экскременты тараканов провоцируют аллергические реакции у людей — в особой зоне риска находятся астматики.

А еще тараканы в доме вызывают тревогу и брезгливость у людей. С учетом того, что эти насекомые очень быстро размножаются, их популяция увеличивается стремительно, что делает борьбу с ними еще более сложной задачей.

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Почему же методы, которые вы используете, не дают желанного эффекта?

  • Нечистоплотные соседи. Тараканы могут мигрировать из соседних квартир или помещений. Если соседи не заморачиваются с обработкой, то насекомые вновь проникают в ваш дом через трещины, щели или вентиляцию. Ситуация усугубляется, если вы также пренебрегаете элементарной уборкой, а на вашем столе можно всегда поживиться свежими крошками.
  • Пережившие «апокалипсис». Если в процессе дезинсекции не удалось обработать все места обитания тараканов (например, укромные уголки, щели, места за мебелью), то выжившие особи очень быстро восстановят популяцию.
  • Устойчивость к химикатам. Некоторые виды тараканов могут проявлять устойчивость к определенным химическим веществам. Если примененный препарат неэффективен против конкретного вида, то насекомые могут выжить и продолжать размножаться.
Фото: Photo by Erik Karits on Unsplash
  • Яйца и личинки. Если обработка проводилась в период, когда тараканы находятся в разных стадиях развития, то яйца или личинки могли остаться незатронутыми. После появления на свет нового поколения они снова начинают заполнять дом.
  • Неправильный метод дезинсекции. Не все методы дезинсекции одинаково эффективны. Если обработка была проведена неправильно или недостаточно тщательно, это может привести к быстрому возвращению тараканов.

Какие-то из этих факторов зависят от человека, какие-то нет. Но если вы объявили тараканам войну, то ведите ее до победного конца. Например, тщательно заделайте все щели и дыры, через которые они проникают в дом, и расставьте ловушки там, где физический заслон поставить нельзя — например, у входа в вентиляцию.

Обязательно убирайте всю пищу, не оставляйте ни крошки, чтобы насекомым просто нечем было поживиться. Комбинируйте методы борьбы: химические препараты комбинируйте с ловушками, проводите обработку в несколько этапов, чтобы тараканы не успевали отложить яйца.

Ранее эксперты рассказали, как бороться с мокрицами в доме.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Загрязнение#Гигиена#Тараканы#Насекомые#Аллергия#Дезинсекция#Дом и сад#КЦ#Борьба с насекомыми#Химические препараты#Устойчивость к химикатам
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