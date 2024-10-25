ГДМ в Нижнем Тагиле присоединился к экопросвещению молодежи

Posted 25 октября, 07:09
Published 25 октября, 07:09
Modified 25 октября, 07:11
Updated 25 октября, 07:11
Документ о совместном экопросвещении школьников был подписан в рамках открытия волонтерской организации «Добро.Центр» в Нижнем Тагиле. Теперь каждый посетитель ГДМ сможет попробовать себя в раздельном сборе трех фракций вторичных ресурсов: стекла, бумаги и пластика. Специально для этого учреждению предоставили небольшой стильный модуль, состоящий из трех емкостей.
Сегодня перед нами всеми стоит задача — уменьшить количество отходов, которые отправляются на полигон и увеличить количество вторичного сырья, вновь вовлекаемого в производство. Поэтому так важно повсеместно внедрять раздельный сбор отходов. Мы с ребятами и педагогами Дворца молодежи уже практикуем отдельный сбор пластика и сейчас с проектом «Экодом» планируем запустить целую серию мероприятий, которые поддержат возникший у молодежи интерес и позволят привить полезные экопривычки, — рассказала директор МБУ ГДМ Татьяна Мокрецова.
В рамках совместной работы по популяризации экологических знаний и привычек для молодежи планируется проводить мастер-классы по переработке, лекции по экологии и игровые программы от просветительского проекта «Экодом». Кроме того, участники творческих коллективов и педагоги учреждения присоединятся к экологическим проектам и активностям мультицентра «Народный».
Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто хочет заниматься экологическим просвещением вместе с нами. В экодоме «Народный» в этому году уже побывали 7 тысяч уральцев, 14 тысяч стали участниками экологических мероприятий и акций, организованных командой экоцентра. Более 4 тонн чистого вторичного принято и отправлено на переработку от жителей Тагила. Я уверен, что в партнерстве с Тагильским Дворцом молодежи мы сможем увлечь экологической темой еще больше уральцев, — сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, ранее на заседании рабочей группы по экологическому просвещению при региональном Министерстве энергетики и ЖКХ представители компании «Рифей» рассказали о результатах работы экодома «Народный» в популяризации идей разумного потребления ресурсов и раздельного сбора отходов. Члены рабочей группы высоко оценили объем проведенной работы, а также разнообразие разработанных и внедренных форматов экологических активностей нижнетагильского проекта.