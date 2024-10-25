ГДМ в Нижнем Тагиле присоединился к экопросвещению молодежи

В рамках совместной работы по популяризации экологических знаний и привычек для молодежи планируется проводить мастер-классы по переработке, лекции по экологии и игровые программы от просветительского проекта «Экодом». Кроме того, участники творческих коллективов и педагоги учреждения присоединятся к экологическим проектам и активностям мультицентра «Народный».