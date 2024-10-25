«Готовим с любовью»: в Нижнем Тагиле выберут лучших кулинаров и пекарей

Как выяснила редакция TagilCity.ru, принять участие смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Положением предусмотрено три этапа. Сначала жюри рассмотрит заявки. Затем, в срок до 10 декабря, состоится объезд пекарен и кулинарий. Потом последует подведение итогов.