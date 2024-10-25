«Готовим с любовью»: в Нижнем Тагиле выберут лучших кулинаров и пекарей

Posted 25 октября, 09:49
Published 25 октября, 09:49
Modified 25 октября, 09:51
Updated 25 октября, 09:51
Конкурс проводится с целью обмена опытом и для стимулирования деятельности предприятий общественного питания. Он направлен на повышение качества продукции, расширения ассортимента и конкурентоспособности.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, принять участие смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Положением предусмотрено три этапа. Сначала жюри рассмотрит заявки. Затем, в срок до 10 декабря, состоится объезд пекарен и кулинарий. Потом последует подведение итогов.
В ходе объезда предприятий комиссия будет оценивать состояние фасада и входной группы, наличие фирменного стиля, правильность оформления меню и ценников, ассортимент.
Дополнительные баллы участники смогут получить за аккуратность выкладки изделий, соблюдение всех санитарных норм, проведение тематических и детских мероприятий, предоставление дополнительных услуг.
Победителей, набравших большинство баллов, наградят дипломами администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что городской конкурс «Мелодии из первых уст» в Нижнем Тагиле будет проходить онлайн из-за высокой заболеваемости ОРВИ.