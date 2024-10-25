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Posted 25 октября, 09:49

Published 25 октября, 09:49

Modified 25 октября, 09:51

Updated 25 октября, 09:51

В Нижнем Тагиле выберут лучшие пекарни и кулинарии

«Готовим с любовью»: в Нижнем Тагиле выберут лучших кулинаров и пекарей

25 октября 2024, 09:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле выберут лучшие пекарни и кулинарии

В Нижнем Тагиле с 15 ноября по 15 декабря 2024 специальная комиссия выберет лучших среди городских пекарен и магазинов кулинарии. Конкурс называется «Готовим с любовью».

Конкурс проводится с целью обмена опытом и для стимулирования деятельности предприятий общественного питания. Он направлен на повышение качества продукции, расширения ассортимента и конкурентоспособности.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, принять участие смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Положением предусмотрено три этапа. Сначала жюри рассмотрит заявки. Затем, в срок до 10 декабря, состоится объезд пекарен и кулинарий. Потом последует подведение итогов.

В ходе объезда предприятий комиссия будет оценивать состояние фасада и входной группы, наличие фирменного стиля, правильность оформления меню и ценников, ассортимент.

Дополнительные баллы участники смогут получить за аккуратность выкладки изделий, соблюдение всех санитарных норм, проведение тематических и детских мероприятий, предоставление дополнительных услуг.

Победителей, набравших большинство баллов, наградят дипломами администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что городской конкурс «Мелодии из первых уст» в Нижнем Тагиле будет проходить онлайн из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

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