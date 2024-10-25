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Posted 25 октября, 14:43

Published 25 октября, 14:43

Modified 25 октября, 14:45

Updated 25 октября, 14:45

Из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Камбоджу

Из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Камбоджу

25 октября 2024, 14:43
Фото: 1MI
Екатеринбурге первый город в России откуда запустили рейсы в Камбоджу. Первый перелет запланирован на 25 октября.

Летать самолеты до азиатской страны будут каждые 10 дней до конца марта 2025 года. Продолжительность полета почти 10 часов, пишет URA.RU.

Самолет будет приземляться в Сиануквиле — столице пляжей страны. В среднем путевка обойдётся в 150 тысяч рублей.

Камбоджа — это экзотическое место в Азии, известное своими незапамятными достопримечательностями, дешевой жизнью и красивыми пляжами. Туристический сезон здесь длится с октября по апрель.

Напомним, из Екатеринбурга регулярно запускают рейсы в жаркие страны. Например, с ноября 2024 можно будет улететь на Гоа, в Египет, Пхукет и Паттайя.

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