Из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Камбоджу

Posted 25 октября, 14:43
Published 25 октября, 14:43
Modified 25 октября, 14:45
Updated 25 октября, 14:45
Летать самолеты до азиатской страны будут каждые 10 дней до конца марта 2025 года. Продолжительность полета почти 10 часов, пишет URA.RU.
Самолет будет приземляться в Сиануквиле — столице пляжей страны. В среднем путевка обойдётся в 150 тысяч рублей.
Камбоджа — это экзотическое место в Азии, известное своими незапамятными достопримечательностями, дешевой жизнью и красивыми пляжами. Туристический сезон здесь длится с октября по апрель.
Напомним, из Екатеринбурга регулярно запускают рейсы в жаркие страны. Например, с ноября 2024 можно будет улететь на Гоа, в Египет, Пхукет и Паттайя.