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Posted 25 октября, 10:07

Published 25 октября, 10:07

Modified 25 октября, 14:49

Updated 25 октября, 14:49

Как быстро и навсегда избавиться от запаха в обуви: секреты, которые вы не знали

Как быстро и навсегда избавиться от запаха в обуви: секреты, которые вы не знали

25 октября 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
С неприятным запахом из обуви сталкивался каждый из нас. Порой даже бывает стыдно разуться в гостях, чтобы не сразить хозяев стойким амбре. Причем обувь может плохо пахнуть даже у чистоплотных людей. Делимся с вами лайфхаками, как решить эту деликатную проблему.

Самая распространенная причина неприятного запаха из обуви — это пот. Когда мы ходим в обуви, наши ноги потеют — и это совершенно нормально. Однако, когда пота слишком много, в ботинках или кроссовках начинается «праздничная вечеринка» для бактерий. Продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов и являются причиной резкого и неприятного запаха. Стойкий запах из обуви достаточно сложно устранить. И порой владельцы вполне симпатичной и крепкой пары ботинок предпочитают избавиться от них, так как не могут решить проблему.

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Кожаная обувь в этом плане — более благодарная, так как кожа пропускает воздух и позволяет ногам дышать. Постоянная циркуляция воздуха замедляет размножение микроорганизмов. А вот с синтетикой дела обстоят не столь радужно. Кроме того, если вы часто носите обувь в условиях повышенной влажности или теплоты, то вероятность возникновения запаха возрастает. Например, проблему очень сильно усугубляют интенсивные занятия спортом.

Тем не менее, есть достаточно простые способы избавления от стойкого «аромата».

  • Чистите и стирайте обувь. Перед тем, как избавиться от запаха, убедитесь, что обувь чистая. Выньте ортопедические стельки и, если возможно, постирайте обувь в соответствии с рекомендациями производителя. Для кожаной обуви используйте специальные средства для ухода за кожей.
  • Сушите обувь. Плохой запах часто возникает из-за влаги. После носки оставляйте обувь в хорошо проветриваемом месте. Можете также использовать газеты, чтобы впитать излишнюю влагу.
Фото: 1MI
  • Используйте соду. Пищевая сода — одно из самых простых и эффективных средств для устранения запаха. Насыпьте немного соды внутрь обуви и оставьте на ночь. Утром просто вытряхните соду.
  • Эфирные масла, например, масло чайного дерева или лаванды, могут помочь замаскировать запах. Нанесите несколько капель масла на ватный диск и положите его внутрь обуви на несколько часов.
  • Уксус. Он обладает дезинфицирующими свойствами. Смочите ватный тампон в уксусе и протрите внутреннюю поверхность обуви, затем оставьте высыхать. Это средство не стоит применять в кожаной обуви!
  • Специальные спреи. На рынке есть много специальных аэрозолей и спреев для удаления запаха из обуви. Их удобно использовать, и они могут помочь эффективно справиться с проблемой.
  • Чистка стелек. Если стельки изношены и источают неприятный запах, замените их на новые или тщательно вымойте.
  • Поддерживайте гигиену ног. Регулярная гигиена ног — тоже важный аспект. Используйте антиперспирант для ног и носите дышащие носки.
  • Применение древесного угля. Древесный уголь хорошо впитывает запахи. Положите мешочки с углем внутрь обуви на некоторое время.
  • Замораживание. Упакуйте обувь в полиэтиленовые пакеты и поместите их в морозильник на ночь. Это поможет уничтожить бактерии, вызывающие запах.

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Источник: novochag.ru.

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