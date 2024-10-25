Как быстро и навсегда избавиться от запаха в обуви: секреты, которые вы не знали

Самая распространенная причина неприятного запаха из обуви — это пот. Когда мы ходим в обуви, наши ноги потеют — и это совершенно нормально. Однако, когда пота слишком много, в ботинках или кроссовках начинается «праздничная вечеринка» для бактерий. Продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов и являются причиной резкого и неприятного запаха. Стойкий запах из обуви достаточно сложно устранить. И порой владельцы вполне симпатичной и крепкой пары ботинок предпочитают избавиться от них, так как не могут решить проблему.