Как быстро и навсегда избавиться от запаха в обуви: секреты, которые вы не знали

Posted 25 октября, 10:07
Published 25 октября, 10:07
Modified 25 октября, 14:49
Updated 25 октября, 14:49
Самая распространенная причина неприятного запаха из обуви — это пот. Когда мы ходим в обуви, наши ноги потеют — и это совершенно нормально. Однако, когда пота слишком много, в ботинках или кроссовках начинается «праздничная вечеринка» для бактерий. Продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов и являются причиной резкого и неприятного запаха. Стойкий запах из обуви достаточно сложно устранить. И порой владельцы вполне симпатичной и крепкой пары ботинок предпочитают избавиться от них, так как не могут решить проблему.
Кожаная обувь в этом плане — более благодарная, так как кожа пропускает воздух и позволяет ногам дышать. Постоянная циркуляция воздуха замедляет размножение микроорганизмов. А вот с синтетикой дела обстоят не столь радужно. Кроме того, если вы часто носите обувь в условиях повышенной влажности или теплоты, то вероятность возникновения запаха возрастает. Например, проблему очень сильно усугубляют интенсивные занятия спортом.
Тем не менее, есть достаточно простые способы избавления от стойкого «аромата».
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Источник: novochag.ru.