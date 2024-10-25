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Posted 25 октября, 05:22

Published 25 октября, 05:22

Modified 25 октября, 05:25

Updated 25 октября, 05:25

Коммунальщики в Екатеринбурге выплатят женщине более 249 тысяч за ДТП из-за люка

Коммунальщики в Екатеринбурге выплатят женщине более 249 тысяч за ДТП из-за люка

25 октября 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney
Коммунальная компания «Водоотведение и искусственные сооружения» в Екатеринбурге выплатит более 249 тысяч рублей местной жительнице за поврежденный автомобиль из-за отлетевшей крышки люка. ДТП случилось в мае 2022 года.

Перед женщиной, управлявшей автомобилем Hyundai, ехал автобус. Из-под колеса общественного транспорта вылетела крышка люка и попала в иномарку. Стоимость ремонта поврежденной машины составила более 140 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Екатеринбурженка обратилась в суд с требованием взыскать с коммунальной организации стоимость ремонта, а также госпошлину, проведенные экспертизы и расходы на услуги представителя. Суд взыскал с ответчика 249 134 рубля.

Напомним, жительница Карпинска отсудила у коммунальной организации 250 тысяч за падение на обледенелой дороге.

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