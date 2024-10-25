Коммунальщики в Екатеринбурге выплатят женщине более 249 тысяч за ДТП из-за люка

Posted 25 октября, 05:22
Published 25 октября, 05:22
Modified 25 октября, 05:25
Updated 25 октября, 05:25
Перед женщиной, управлявшей автомобилем Hyundai, ехал автобус. Из-под колеса общественного транспорта вылетела крышка люка и попала в иномарку. Стоимость ремонта поврежденной машины составила более 140 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Екатеринбурженка обратилась в суд с требованием взыскать с коммунальной организации стоимость ремонта, а также госпошлину, проведенные экспертизы и расходы на услуги представителя. Суд взыскал с ответчика 249 134 рубля.
Напомним, жительница Карпинска отсудила у коммунальной организации 250 тысяч за падение на обледенелой дороге.