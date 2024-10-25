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Posted 25 октября, 09:25

Published 25 октября, 09:25

Modified 25 октября, 09:27

Updated 25 октября, 09:27

Жителям Нижнего Тагила приходят квитанции от мошенников

Квиток от ЖЭКа потрошителя: тагильчанам приходят квитанции от мошенников

25 октября 2024, 09:25
Фото: 1MI

Жителям Нижнего Тагила приходят квитанции от мошенников

Жителям Нижнего Тагила стали приходить счета за коммуналку от мошенников. В администрации рассказали, как проверить подлинность квитанции.

На первый взгляд квитанция от аферистов ничем не отличается от настоящей. За несколькими отличиями: QR-код для оплаты может вести на фишинговый сайт или сайт для загрузки вредоносных программ, сообщают в администрации Нижнего Тагила.

Чиновники также рекомендуют проверять все данные о своем жилье, часто у мошенников нет всех данных, и они допускают ошибки. Например, если в квитанции неправильно указана квадратура жилья, количество жильцов или счет слишком большой. При любых сомнениях нужно звонить в УК.

Напомним, в Екатеринбурге мошенникам удалось обмануть профессора из местного университета на 12 миллионов рублей.

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