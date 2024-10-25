Квиток от ЖЭКа потрошителя: тагильчанам приходят квитанции от мошенников

Posted 25 октября, 09:25
Published 25 октября, 09:25
Modified 25 октября, 09:27
Updated 25 октября, 09:27
На первый взгляд квитанция от аферистов ничем не отличается от настоящей. За несколькими отличиями: QR-код для оплаты может вести на фишинговый сайт или сайт для загрузки вредоносных программ, сообщают в администрации Нижнего Тагила.
Чиновники также рекомендуют проверять все данные о своем жилье, часто у мошенников нет всех данных, и они допускают ошибки. Например, если в квитанции неправильно указана квадратура жилья, количество жильцов или счет слишком большой. При любых сомнениях нужно звонить в УК.
Напомним, в Екатеринбурге мошенникам удалось обмануть профессора из местного университета на 12 миллионов рублей.