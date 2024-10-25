Квиток от ЖЭКа потрошителя: тагильчанам приходят квитанции от мошенников

Чиновники также рекомендуют проверять все данные о своем жилье, часто у мошенников нет всех данных, и они допускают ошибки. Например, если в квитанции неправильно указана квадратура жилья, количество жильцов или счет слишком большой. При любых сомнениях нужно звонить в УК.