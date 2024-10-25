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Posted 25 октября, 03:36

Published 25 октября, 03:36

Modified 25 октября, 12:42

Updated 25 октября, 12:42

Молодой человек в Челябинской области зарезал ножом таксистку во время конфликта

Молодой человек в Челябинской области зарезал ножом таксистку во время конфликта

25 октября 2024, 03:36
Фото: 1MI
В городе Коркино Челябинской области произошло убийство 40-летней женщины, которая занималась частным извозом. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили 23 октября 2024 года.

Спустя менее суток после того, как женщина была найдена мертвой, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель цыганской национальности, пишет «Курс дела».

По версии следствия, женщина подвозила его домой и между ними произошел конфликт, во время которого пассажир ударил ее несколько раз ножом. Известно, что у погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

Среди местных жителей начались массовые волнения. Они устроили стихийный сход к домам, где проживают люди цыганской национальности. Сообщается, что цыганам пытались устраивать поджоги, в результате чего те хотели сбежать в Еманжелинск — соседний город.

Силовики пресекли беспорядки и взяли ситуацию под контроль. Почти 30 цыган задержали и доставили в отделение полиции. Проводится следствие по данному делу.

Напомним, в Кировграде женщина убила ножом одного из своих собутыльников во время ссоры. Ей назначили 13 лет лишения свободы.

В Первоуральске женщина-мигрант зарезала ножом 13-летнюю девочку
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