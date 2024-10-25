Молодой человек в Челябинской области зарезал ножом таксистку во время конфликта

Posted 25 октября, 03:36
Published 25 октября, 03:36
Modified 25 октября, 12:42
Updated 25 октября, 12:42
Спустя менее суток после того, как женщина была найдена мертвой, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель цыганской национальности, пишет «Курс дела».
По версии следствия, женщина подвозила его домой и между ними произошел конфликт, во время которого пассажир ударил ее несколько раз ножом. Известно, что у погибшей остались двое несовершеннолетних детей.
Среди местных жителей начались массовые волнения. Они устроили стихийный сход к домам, где проживают люди цыганской национальности. Сообщается, что цыганам пытались устраивать поджоги, в результате чего те хотели сбежать в Еманжелинск — соседний город.
Силовики пресекли беспорядки и взяли ситуацию под контроль. Почти 30 цыган задержали и доставили в отделение полиции. Проводится следствие по данному делу.
Напомним, в Кировграде женщина убила ножом одного из своих собутыльников во время ссоры. Ей назначили 13 лет лишения свободы.