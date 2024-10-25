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Posted 25 октября, 06:20

Published 25 октября, 06:20

Modified 25 октября, 06:22

Updated 25 октября, 06:22

Мужчина украл телефон у женщины на вокзале в Нижнем Тагиле

Мужчина украл телефон у женщины на вокзале в Нижнем Тагиле

25 октября 2024, 06:20
Фото: Транспортная полиция Нижнего Тагила
Житель Невьянска украл телефон у женщины на вокзале в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 21 октября 2024 года.

Женщина пришла на вокзал, чтобы взять билеты домой в Кушву. После покупки она поняла, что оставила смартфон на кассе и сразу сообщила об этом в транспортную полицию, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ведомства.

Правоохранители выяснили, что телефон взял с собой неизвестный, который подошел к кассе следующим после свердловчанки. Вскоре личность вора была установлена. Мужчину задержали.

По его словам, он собирался отдать технику дочери. Гаджет у него изъяли. Скоро он вернется к своей владелице. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина украл телефон у первоклассницы.

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