Мужчина украл телефон у женщины на вокзале в Нижнем Тагиле

Posted 25 октября, 06:20
Published 25 октября, 06:20
Modified 25 октября, 06:22
Updated 25 октября, 06:22
Женщина пришла на вокзал, чтобы взять билеты домой в Кушву. После покупки она поняла, что оставила смартфон на кассе и сразу сообщила об этом в транспортную полицию, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ведомства.
Правоохранители выяснили, что телефон взял с собой неизвестный, который подошел к кассе следующим после свердловчанки. Вскоре личность вора была установлена. Мужчину задержали.
По его словам, он собирался отдать технику дочери. Гаджет у него изъяли. Скоро он вернется к своей владелице. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина украл телефон у первоклассницы.