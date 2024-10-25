На экс-директора главной ТВ-компании Свердловской области возбуждено уголовное дело

Posted 25 октября, 07:17
Published 25 октября, 07:17
Modified 25 октября, 07:19
Updated 25 октября, 07:19
Стуликов сейчас руководит компанией «Медиахит». По версии следствия, предприниматель не выплатил заработную плату сотрудникам, рассказал депутат госдумы Андрей Альшевских.
Расследование по данному делу будет продолжаться до конца ноября 2024 года. Также сообщается, что суд Октябрьского района обязал Стуликова выплатить задолженность по зарплате и компенсацию.
Напомним, администрация ресторана в Екатеринбурге выплатила несовершеннолетней сотруднице долг по зарплате.