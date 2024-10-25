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Posted 25 октября, 07:17

Published 25 октября, 07:17

Modified 25 октября, 07:19

Updated 25 октября, 07:19

На экс-директора главной ТВ-компании Свердловской области возбуждено уголовное дело

На экс-директора главной ТВ-компании Свердловской области возбуждено уголовное дело

25 октября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
В отношении бывшего руководителя телекомпании ОТВ Антона Стуликова возбудили уголовное дело.

Стуликов сейчас руководит компанией «Медиахит». По версии следствия, предприниматель не выплатил заработную плату сотрудникам, рассказал депутат госдумы Андрей Альшевских.

Расследование по данному делу будет продолжаться до конца ноября 2024 года. Также сообщается, что суд Октябрьского района обязал Стуликова выплатить задолженность по зарплате и компенсацию.

Напомним, администрация ресторана в Екатеринбурге выплатила несовершеннолетней сотруднице долг по зарплате.

Компания в Асбесте выплатит экс-сотруднице более 150 тысяч долга по зарплате
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