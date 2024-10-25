Недовольно махал клешней: в Екатеринбурге в Исети рыбаки выловили рака

Posted 25 октября, 15:58
Published 25 октября, 15:58
Modified 25 октября, 16:00
Updated 25 октября, 16:00
О выловленном раке Е1 рассказал сам герой истории.
После того, как рака вытащили из воды, рыбаки устроили бурную дискуссию. Их мнения разделились. Одни посчитали, что раки снова поселились в Исети, так как вода в водоеме в последние годы стала чище. Другие настаивали, что говорить об улучшении экологии не приходится: просто раки, которые действительно любят жить в чистой воде, сейчас приспособились и к жизни в грязных водоемах.
Дальнейшая судьба рака осталась за кадром.
В сентябре екатеринбуржец выловил в Соколовском пруду карпа весом 15 кг и отпустил его на свободу.