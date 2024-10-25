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Posted 25 октября, 15:58

Published 25 октября, 15:58

Modified 25 октября, 16:00

Updated 25 октября, 16:00

Екатеринбургские рыбаки поймали раков в Исети в центре города

Недовольно махал клешней: в Екатеринбурге в Исети рыбаки выловили рака

25 октября 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбургские рыбаки поймали раков в Исети в центре города

Рыбаки из Екатеринбурга похвастались неожиданным уловом — на удочку попался самый настоящий рак. Выловили его в городском пруду, недалеко от Ельцин-центра.

О выловленном раке Е1 рассказал сам герой истории.

После того, как рака вытащили из воды, рыбаки устроили бурную дискуссию. Их мнения разделились. Одни посчитали, что раки снова поселились в Исети, так как вода в водоеме в последние годы стала чище. Другие настаивали, что говорить об улучшении экологии не приходится: просто раки, которые действительно любят жить в чистой воде, сейчас приспособились и к жизни в грязных водоемах.

Дальнейшая судьба рака осталась за кадром.

В сентябре екатеринбуржец выловил в Соколовском пруду карпа весом 15 кг и отпустил его на свободу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экология#Рыбалка#Вода#Исеть#Рыбаки#Рак#Екатеринбург#Городской пруд#Живая природа
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