Недовольно махал клешней: в Екатеринбурге в Исети рыбаки выловили рака

После того, как рака вытащили из воды, рыбаки устроили бурную дискуссию. Их мнения разделились. Одни посчитали, что раки снова поселились в Исети, так как вода в водоеме в последние годы стала чище. Другие настаивали, что говорить об улучшении экологии не приходится: просто раки, которые действительно любят жить в чистой воде, сейчас приспособились и к жизни в грязных водоемах.