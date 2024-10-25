Нижний Тагил не вошел в список лидеров по вакцинации от гриппа

Posted 25 октября, 07:27
Published 25 октября, 07:27
Modified 25 октября, 08:10
Updated 25 октября, 08:10
В Свердловской области есть города и муниципальные образования, где очень хорошие темпы вакцинации. Так, в Таборинском районе, в городском округе Пелым и поселке Уральском вакцинировано больше 50% населения, сообщает Роспотребнадзор.
Пелым не отстал и по вакцинированию рискованных групп населения, там прививку сделали 100% пожилых людей. А в Таборах и Тугулыме лучше всего вакцинировались школьники и детсадовцы.
Напомним, в Свердловской области снижаются темпы распространения ОРВИ. Санитарные врачи считают, что это лучшее время для вакцинации.