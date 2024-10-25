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Posted 25 октября, 07:27

Published 25 октября, 07:27

Modified 25 октября, 08:10

Updated 25 октября, 08:10

Нижний Тагил не вошел в список лидеров по вакцинации от гриппа

Нижний Тагил не вошел в список лидеров по вакцинации от гриппа

25 октября 2024, 07:27
Фото: 1MI
Роспотребнадзор опубликовал список городов, где больше всего жителей сделали прививку от гриппа. Нижний Тагил в него не попал.

В Свердловской области есть города и муниципальные образования, где очень хорошие темпы вакцинации. Так, в Таборинском районе, в городском округе Пелым и поселке Уральском вакцинировано больше 50% населения, сообщает Роспотребнадзор.

Пелым не отстал и по вакцинированию рискованных групп населения, там прививку сделали 100% пожилых людей. А в Таборах и Тугулыме лучше всего вакцинировались школьники и детсадовцы.

Напомним, в Свердловской области снижаются темпы распространения ОРВИ. Санитарные врачи считают, что это лучшее время для вакцинации.

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