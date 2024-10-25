Оборудование для операционных отправили из Нижнего Тагила в Луганск

Posted 25 октября, 14:24
Published 25 октября, 14:24
Modified 25 октября, 14:26
Updated 25 октября, 14:26
25 октября Красный Крест при участии мэрии отправил очередную партию гумпомощи. На этот раз собрали все необходимое для госпиталя в Луганске. Туда вошли инструменты для оперблоков, специальное медоборудование и многое другое. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Градоначальник напомнил, что в ЛНР работает уроженец Свердловской области депутат городской думы и кардиохирург Андрей Шерстобитов.
Ранее в Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи.