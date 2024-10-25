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Posted 25 октября, 14:24

Published 25 октября, 14:24

Modified 25 октября, 14:26

Updated 25 октября, 14:26

Оборудование для операционных отправили из Нижнего Тагила в Луганск

Оборудование для операционных отправили из Нижнего Тагила в Луганск

25 октября 2024, 14:24
Фото: 1MI
Из Нижнего Тагила в ЛНР отправили все необходимое для оснащения оперблоков.

25 октября Красный Крест при участии мэрии отправил очередную партию гумпомощи. На этот раз собрали все необходимое для госпиталя в Луганске. Туда вошли инструменты для оперблоков, специальное медоборудование и многое другое. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Градоначальник напомнил, что в ЛНР работает уроженец Свердловской области депутат городской думы и кардиохирург Андрей Шерстобитов.

Ранее в Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи.

Из Нижнего Тагила в зону СВО отправили гуманитарную помощь для земляков
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Операции#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Гуманитарный груз
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