Оборудование для операционных отправили из Нижнего Тагила в Луганск

25 октября Красный Крест при участии мэрии отправил очередную партию гумпомощи. На этот раз собрали все необходимое для госпиталя в Луганске. Туда вошли инструменты для оперблоков, специальное медоборудование и многое другое. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети ВКонтакте.