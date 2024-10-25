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Posted 25 октября, 13:01

Published 25 октября, 13:01

Modified 25 октября, 14:51

Updated 25 октября, 14:51

Обвиняемый в убийстве таксистки из Коркино отправился в СИЗО на два месяца

Обвиняемый в убийстве таксистки из Коркино отправился в СИЗО на два месяца

25 октября 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
16-летнего глухонемого подростка, которого обвиняют в убийстве женщины-таксистки в Коркино, отправили в СИЗО на два месяца.

Журналистам удалось пообщаться с отцом подозреваемого, тот сообщил, что его сына отправили в СИЗО на два месяца. Он также добавил, что сам привел своего сына в полицию. Он уверен, что если его сын виноват, то понесет наказание, сообщает ЕАН.

Напомним, об инциденте стало известно 24 октября. 40-летнюю женщину-таксистку зарезали в Коркино, Челябинская область. Силовики подозревают 16-летнего глухонемого цыгана в этом преступлении.

В городе начались массовые беспорядки, местные жители начали настоящий бунт в цыганском поселке. Сожгли несколько домов и автомобилей. В нескольких человек попали пули, сейчас пострадавшие в больнице.

24 октября стало известно, что в Екатеринбурге мужчина зарезал свою сожительницу.

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