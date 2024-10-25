Обвиняемый в убийстве таксистки из Коркино отправился в СИЗО на два месяца

Журналистам удалось пообщаться с отцом подозреваемого, тот сообщил, что его сына отправили в СИЗО на два месяца. Он также добавил, что сам привел своего сына в полицию. Он уверен, что если его сын виноват, то понесет наказание, сообщает ЕАН.