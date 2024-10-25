Поставщик икры в Екатеринбурге предупредил о подорожании продукта к Новому году

Posted 25 октября, 09:38
Published 25 октября, 09:38
Modified 25 октября, 09:40
Updated 25 октября, 09:40
Повышение цен екатеринбуржцам стоит ожидать в декабре. Сейчас массовой скупки икры еще нет, рассказали в компании Molluska.ru.
В супермаркетах «Перекресток» икру горбуши в первые дни месяца возможно было взять почти за 2400 рублей. К концу октября стоимость двухсот граммов морепродукта возросла почти до 2700 рублей.
50 граммов черной икры покупателям обойдутся почти в 3300 рублей. За 150 граммов деликатеса придется отдать почти девять тысяч рублей.
Посетители «Кировского» могут купить данный продукт по стоимости до 349 рублей. Продаются зернистая и структурированная разновидности. Лососевая икорная продукция в «Пятерочке» стоит почти 800 рублей. Такая же цена в «Магните» у икры горбуши.
Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области стало дороже сливочное масло. Также стоимость увеличилась у овощей.