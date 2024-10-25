Поставщик икры в Екатеринбурге предупредил о подорожании продукта к Новому году

Посетители «Кировского» могут купить данный продукт по стоимости до 349 рублей. Продаются зернистая и структурированная разновидности. Лососевая икорная продукция в «Пятерочке» стоит почти 800 рублей. Такая же цена в «Магните» у икры горбуши.