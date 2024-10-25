Щи, которые согреют холодной осенью: секреты идеального блюда из свежей капусты

На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Затем добавьте морковь и жарьте около 5 минут до мягкости. Если используете помидоры, нарежьте их мелко и добавьте в сковороду. Если томатную пасту, добавьте ее после того, как обжарятся морковь и лук, и жарьте еще несколько минут.