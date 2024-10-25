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Posted 25 октября 2024, 09:20

Published 25 октября 2024, 09:20

Modified 25 октября 2024, 09:22

Updated 25 октября 2024, 09:22

Щи, которые согреют холодной осенью: секреты идеального блюда из свежей капусты

Щи, которые согреют холодной осенью: секреты идеального блюда из свежей капусты

25 октября 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
В октябре, когда на улице холодно и сыро, порадуйте своих близких наваристыми щами из свежей капусты. Делимся с вами маленькими хитростями, которые помогут сделать щи идеально вкусными.

Вот подробный рецепт, который поможет вам создать вкусное первое блюдо.

Ингредиенты:

  • свежая капуста — 400–500 граммов;
  • картофель — 3–4 штуки (среднего размера);
  • морковь — 1 штука;
  • лук — 1 штука;
  • помидоры — 2 штуки (или 2 столовые ложки томатной пасты);
  • мясо (свинина, говядина или курица) — 300–400 граммов;
  • чеснок — 2–3 зубчика (по желанию);
  • соль и перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 2–3 штуки;
  • укроп или петрушка (свежие или сушеные) — по вкусу;
  • растительное масло — для обжарки овощей;
  • вода — 2–3 литра.
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Нарежьте мясо небольшими кусочками, курицу можно нарезать крупнее. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, добавьте мясо и доведите до кипения. Уберите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне 1–1,5 часа. Мясо должно стать мягким. Автор канала «ЯЖеПовар» советует брать целый кусок мяса с косточкой, чтобы бульон получился очень наваристым.

Пока мясо варится, нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите, а картофель нарежьте соломкой. Капусту нашинкуйте.

Капусту надо использовать по- настоящему сочную. Не пытайтесь утилизировать повядшую — этим вы только испортите суп. Повядшая капуста превращается в тряпку, портит вкус и внешний вид, — советует автор канала «ЯЖеПовар».

На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Затем добавьте морковь и жарьте около 5 минут до мягкости. Если используете помидоры, нарежьте их мелко и добавьте в сковороду. Если томатную пасту, добавьте ее после того, как обжарятся морковь и лук, и жарьте еще несколько минут.

В кастрюлю с готовым мясом добавьте нарезанный картофель и варите его около 10 минут. После этого добавьте нашинкованную капусту и обжаренные овощи. Перемешайте и дайте покипеть на среднем огне около 20 минут, до готовности капусты и картофеля.

Для вкусных наваристых щей важно использовать самые свежие и вкусные овощи
Для вкусных наваристых щей важно использовать самые свежие и вкусные овощи. Фото: 1MI

За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, соль, перец и измельченный чеснок (если используете). Попробуйте и скорректируйте приправы по вкусу. Готовые щи подавайте горячими, посыпанными свежей зеленью. Также можно добавить сметану по желанию.

Автор канала «ЯЖеПовар» предлагает альтернативный вариант: капусту нужно закладывать в кастрюлю примерно за 10 минут до окончания варки. Далее разогрейте духовку до 60 градусов.

Накройте кастрюлю фольгой, прикройте фольгу крышкой и отправьте суп туда «упревать». Можно на час. Вполне хватит. И вот тогда-то щи можно подавать на стол, — советует эксперт.

Приятного аппетита!

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