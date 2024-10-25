Щи, которые согреют холодной осенью: секреты идеального блюда из свежей капусты

Posted 25 октября, 09:20
Published 25 октября, 09:20
Modified 25 октября, 09:22
Updated 25 октября, 09:22
Вот подробный рецепт, который поможет вам создать вкусное первое блюдо.
Ингредиенты:
Нарежьте мясо небольшими кусочками, курицу можно нарезать крупнее. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, добавьте мясо и доведите до кипения. Уберите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне 1–1,5 часа. Мясо должно стать мягким. Автор канала «ЯЖеПовар» советует брать целый кусок мяса с косточкой, чтобы бульон получился очень наваристым.
Пока мясо варится, нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите, а картофель нарежьте соломкой. Капусту нашинкуйте.
Капусту надо использовать по- настоящему сочную. Не пытайтесь утилизировать повядшую — этим вы только испортите суп. Повядшая капуста превращается в тряпку, портит вкус и внешний вид, — советует автор канала «ЯЖеПовар».
На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Затем добавьте морковь и жарьте около 5 минут до мягкости. Если используете помидоры, нарежьте их мелко и добавьте в сковороду. Если томатную пасту, добавьте ее после того, как обжарятся морковь и лук, и жарьте еще несколько минут.
В кастрюлю с готовым мясом добавьте нарезанный картофель и варите его около 10 минут. После этого добавьте нашинкованную капусту и обжаренные овощи. Перемешайте и дайте покипеть на среднем огне около 20 минут, до готовности капусты и картофеля.
За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, соль, перец и измельченный чеснок (если используете). Попробуйте и скорректируйте приправы по вкусу. Готовые щи подавайте горячими, посыпанными свежей зеленью. Также можно добавить сметану по желанию.
Автор канала «ЯЖеПовар» предлагает альтернативный вариант: капусту нужно закладывать в кастрюлю примерно за 10 минут до окончания варки. Далее разогрейте духовку до 60 градусов.
Накройте кастрюлю фольгой, прикройте фольгу крышкой и отправьте суп туда «упревать». Можно на час. Вполне хватит. И вот тогда-то щи можно подавать на стол, — советует эксперт.
Приятного аппетита!
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