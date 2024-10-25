Снос аварийных домов в Тагиле, гумпомощь для Луганска, ЖЭК-потрошитель и вандалы

Posted 25 октября, 16:52
Published 25 октября, 16:52
Modified 25 октября, 16:54
Updated 25 октября, 16:54
В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома. Речь идет о зданиях на улицах Землячки и Технической. В доме на второй улице до сих пор живут люди, расселение завершится 1 ноября. Подрядчика выберет комиссия после проведения аукциона.
Мэрия Нижнего Тагила совместно с Красным Крестом отправила партию гуманитарной помощи в Луганск. Город получит оборудование для операционных, медицинскую технику и другие необходимые лечебным учреждениям вещи.
Тагильчане начали получать квитанции на оплату коммунальных услуг от мошенников. Поддельные квитанции очень похожи на настоящие и даже имеют QR-коды, которые, однако, ведут на фишинговые сайты, где крадут деньги. В мэрии советуют тщательно проверять информацию и при малейших подозрениях обращаться в УК.
В парке на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле разбушевались вандалы. Сначала они повредили арт-объект, фигуру динозаврика. А чуть позднее горожане обнаружили разломанную обрешетку, которая была установлена вдоль пешеходных дорожек.
В Нижнем Тагиле пройдет конкурс для кулинаров и пекарей «Готовим с любовью». Свое мастерство местные повара смогут показать с 15 ноября до 15 декабря. Победителей определит специальное жюри, которое оценит не только вкус булочек и пирожков, но и пекарни, где они продаются.