Снос аварийных домов в Тагиле, гумпомощь для Луганска, ЖЭК-потрошитель и вандалы

Тагильчане начали получать квитанции на оплату коммунальных услуг от мошенников. Поддельные квитанции очень похожи на настоящие и даже имеют QR-коды, которые, однако, ведут на фишинговые сайты, где крадут деньги. В мэрии советуют тщательно проверять информацию и при малейших подозрениях обращаться в УК.