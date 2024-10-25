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Posted 25 октября, 16:52

Published 25 октября, 16:52

Modified 25 октября, 16:54

Updated 25 октября, 16:54

Снос аварийных домов в Тагиле, гумпомощь для Луганска, ЖЭК-потрошитель и вандалы

Снос аварийных домов в Тагиле, гумпомощь для Луганска, ЖЭК-потрошитель и вандалы

25 октября 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле снесут два аварийных дома. В Луганск отправилась новая партия гуманитарной помощи — оборудование для операционных. Тагильчане получают счета за ЖКХ от мошенников. Вандалы громят парк Пихтовые горы. В городе выберут лучших пекарей и кулинаров.

В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома. Речь идет о зданиях на улицах Землячки и Технической. В доме на второй улице до сих пор живут люди, расселение завершится 1 ноября. Подрядчика выберет комиссия после проведения аукциона.

Два аварийных дома снесут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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Мэрия Нижнего Тагила совместно с Красным Крестом отправила партию гуманитарной помощи в Луганск. Город получит оборудование для операционных, медицинскую технику и другие необходимые лечебным учреждениям вещи.

Оборудование для операционных отправили из Нижнего Тагила в Луганск
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Тагильчане начали получать квитанции на оплату коммунальных услуг от мошенников. Поддельные квитанции очень похожи на настоящие и даже имеют QR-коды, которые, однако, ведут на фишинговые сайты, где крадут деньги. В мэрии советуют тщательно проверять информацию и при малейших подозрениях обращаться в УК.

Квиток от ЖЭКа потрошителя: тагильчанам приходят квитанции от мошенников
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В парке на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле разбушевались вандалы. Сначала они повредили арт-объект, фигуру динозаврика. А чуть позднее горожане обнаружили разломанную обрешетку, которая была установлена вдоль пешеходных дорожек.

Вандалы разломали обрешетку около пешеходных дорожек на Пихтовых горах в Тагиле
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В Нижнем Тагиле пройдет конкурс для кулинаров и пекарей «Готовим с любовью». Свое мастерство местные повара смогут показать с 15 ноября до 15 декабря. Победителей определит специальное жюри, которое оценит не только вкус булочек и пирожков, но и пекарни, где они продаются.

«Готовим с любовью»: в Нижнем Тагиле выберут лучших кулинаров и пекарей
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