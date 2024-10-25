СОГАЗ и Банк ДОМ. РФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Posted 25 октября, 13:15
Published 25 октября, 13:15
Modified 7 ноября, 13:29
Updated 7 ноября, 13:29
Документ предполагает внедрение цифровых технологий в процессы ипотечного страхования заемщиков, включая заключение и продление договора страхования. Это позволит ускорить процессы оформления и продления страховки до нескольких минут и сделать процесс полностью бесшовным и неразрывным в мобильном приложении банка.
«В ближайшее время мы реализуем возможность автоматической пролонгации договора ипотечного страхования СОГАЗа через онлайн-сервисы Банка ДОМ.РФ, без обращения в страховую компанию и в банк. Клиент сможет получить предложение о пролонгации договора через наше мобильное приложение и сразу оплатить страховую премию. Это позволит дополнительно снизить операционные издержки для сторон и ускорить процессы обслуживания клиентов», — сказал Алексей Косяков.
По словам Елены Епишиной, сотрудничество с Банком ДОМ.РФ имеет для СОГАЗа стратегическое значением. «Мы постоянно развиваем наше партнерство, чтобы сделать процесс оформления и пролонгации страхования ипотечных кредитов максимально бесшовным и удобным для клиентов. СОГАЗ предлагает широкий спектр страховых продуктов для защиты имущества, жизни и здоровья, а также различные способы их оформления — онлайн и офлайн, чтобы наши клиенты чувствовали себя уверено на каждом этапе их жизненного и финансового пути», — отметила Елена Епишина.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.