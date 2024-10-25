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Posted 25 октября, 18:03

Published 25 октября, 18:03

Modified 25 октября, 18:05

Updated 25 октября, 18:05

Стали известны подробности аварии с автокраном и ГАЗелью в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности аварии с автокраном и ГАЗелью в Нижнем Тагиле

25 октября 2024, 18:03
Фото: 1MI
Авария на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошла в 9:00 часов утра 25 октября. Подробности ДТП редакции TagilCity.ru рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

За рулем автокрана находился 45-летний мужчина. Он ехал по Восточному шоссе в сторону Северного шоссе. В какой-то момент он решил повернуть, но не позаботился о том, чтобы предупредить о маневре других участников движения. Навстречу ему как раз ехал 55-летний водитель за рулем ГАЗели. Произошло столкновение, кадры с места которого уже распространились в соцсетях.

Водителя ГАЗели осмотрели медики, он серьезно не пострадал, однако после ДТП почувствовал себя плохо.

Водитель ГАЗели рассказал автоинспекторам, что травмы в результате ДТП не получил, но после дорожной аварии почувствовал боль в сердце, поэтому обратился в медицинское учреждение, — сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД.

Также в ведомстве уточнили, что в отношении водителя автокрана составлен административный материал по ч.3 ст. 12.14 КоАП. Сейчас ведется административное расследование.

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#Юлия Мамонтова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Полиция#Екатеринбург#Инцидент
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