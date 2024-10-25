Стали известны подробности аварии с автокраном и ГАЗелью в Нижнем Тагиле

За рулем автокрана находился 45-летний мужчина. Он ехал по Восточному шоссе в сторону Северного шоссе. В какой-то момент он решил повернуть, но не позаботился о том, чтобы предупредить о маневре других участников движения. Навстречу ему как раз ехал 55-летний водитель за рулем ГАЗели. Произошло столкновение, кадры с места которого уже распространились в соцсетях.